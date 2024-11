Mañueco asegura estar comprometido "al cien por cien contra la violencia machista" .

SALAMANCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el marco de la inauguración del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales 'Atiendo' de Salamanca, ha asegurado estar "comprometido al cien por cien contra la violencia machista".

El político 'popular' ha denunciado que este tipo de violencia "por desgracia la viven muchas mujeres y esto no puede ocurrir en esta sociedad", al tiempo que ha recordado que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Igualdad, las provincias de Castilla y León son de las que menos denuncias tienen a este respecto, si bien ha añadido que "el único número que importa es el cero, no puede haber denuncias, no puede haber agresiones, ninguna agresión, nunca más".

En su discurso de inauguración del nuevo centro en Salamanca, el presidente ha asegurado que "tiene que haber tolerancia cero, ni una sola mujer tiene que sufrir menosprecios, tiene que sufrir maltratos, humillaciones o vejaciones por el mero hecho de ser mujer", algo que, tal y como ha apuntado, siempre ha defendido, no solo hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista, sino siempre. "No lo digo ahora que soy presidente de la Junta de Castilla y León, sino siempre en todas mis responsabilidades", ha enfatizado.

Al respecto, Fernández Mañueco ha adelantado que desde el Gobierno regional desarrollarán una potente campaña en medios de comunicación para informar ampliamente y sensibilizar a la sociedad de la comunidad autónoma. El presidente ha incidido en que es importante dirigirse especialmente a los jóvenes.

Como broche de su discurso, el máximo responsable del Ejecutivo autonómico ha insistido en el mensaje que viene dando desde que tiene responsabilidades en la gestión de la vida pública: "Tolerancia cero ante este tipo de situaciones, ni un paso atrás".