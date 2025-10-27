Mañueco asiste el jueves a la inauguración del mayor centro de atención a la discapacidad de CyL, de Grupo Once. - GRUPO SOCIAL ONCE

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, inaugurarán este jueves en Valladolid la nueva sede del Grupo Social ONCE en Castilla y León, el mayor complejo dedicado a la atención a personas con discapacidad en la región.

El acto se celebrará a las 12.30 horas en la nueva sede del Grupo Social ONCE situado en la calle de la India, 1 de la capital vallisoletana, con la presencia de las máximas autoridades políticas y sociales de la región y de la ciudad.

Previamente al acto inicial, a las 11.30 horas, habrá una visita guiada para medios de comunicación con el fin de conocer el nuevo edificio, sus características pioneras en materia de accesibilidad y sostenibilidad, así como los servicios que se prestan en él a las personas ciegas.