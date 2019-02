Mañueco avisa que el PP será "garantía de freno" a la "deslealtad" de Sánchez "consentida" por el PSOECyL

Publicado 07/02/2019 21:08:51 CET

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León ha advertido hoy que su formación será "garantía de freno" a la "deslealtad" del Gobierno de Pedro Sánchez "consentida por el PSOECyL", de ahí que haya reclamado a Luis Tudanca, candidato socialista a la Junta, que le haga "rectificar" si no quiere ser "cómplice" de esa "felonía".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante la presentación de 25 candidatos de la zona de Medina del Campo, junto al Presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero. En este acto, Mañueco ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez "pone en riesgo" la unidad de España y también "a Castilla y León", ya que, a su juicio, pone a la Comunidad en una situación de "sumisión en inferioridad", algo que el PP "no va a consentir".

De ahí que Fernández Mañueco haya insistido en que estará este domingo en la manifestación que está convocada a las 12 de la mañana en la plaza de Colón de Madrid. "Quiero invitar a todos los castellanoleoneses a acudir para defender la unidad de España y rechazar esa negociación indigna que vulnera la Constitución", ha apuntado.

Sobre los 25 candidatos "ganadores" que la formación ha presentado hoy de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo, Mañueco se ha centrado en la figura de Guzmán Gómez, que optará a recuperar la Alcaldía de Medina del Campo a través de la "experiencia y sabiduría con la que ha gobernado en el mundo local" y que le confieren la "credibilidad" que necesita la localidad para recuperar su "estabilidad".

"Necesitamos apostar por Medina, que se recupere, que se apueste por la industria y la creación de empleo para seguir siendo la cabeza de comarca que apoya a todos los municipios del entorno", ha aseverado Mañueco.

Y lo hará, ha continuado, siguiendo las políticas "claras del PP" que pasan por la bajada de impuestos "que genera crecimiento económico", "crea empleo" y "consolida los servicios públicos" y su apuesta por el compromiso en el mundo rural, "un mundo rural de CyL que tiene futuro, ilusión, esperanza para ser más personas y hagamos mejor las cosas".

Unas políticas que ha confrontado con las del PSOE que abogan por "todo lo contario", la subida de impuestos que genera "crisis económica y desempleo".

Por último, Mañueco no ha querido desvelar el futuro del presente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, si bien ha admitido que será "lo que "el quiera ser" y del que ha dicho que ha sido un "magnífico presidente de la Diputación", para concluir, no obstante, señalando que "no es momento de hablar de su futuro".