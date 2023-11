Consejo de Gobierno Extraordinario para tomar "decisiones de futuro" frente al pacto del PSOE

PALENCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este viernes en la localidad palentina de Paredes de Nava la convocatoria para este sábado de un Consejo de Gobierno Extraordinario para tratar las cuestiones "sangrantes" que se están viviendo estos últimos días y "tomar decisiones de futuro".

Así lo ha hecho durante la inauguración del centro de Artes Escénicas de la localidad palentina y tras darse a conocer el pacto del Gobierno con Ezquerra Republicana y lograr su apoyo para que Pedro Sánchez pueda ser presidente del Gobierno.

"Como presidente de Castilla y León reitero, una vez más, mi oposición. No nos vamos a arrodillar por defender la Constitución y el Estado de Derecho frente a aquellos que lo atacaron. No puede ser por España lo que va claramente contra España, porque no es por interés general lo que es solo interés particular o personal. No es por la convivencia lo que es un claro ataque contra la convivencia, contra la Constitución y además nos enfrenta a todos", ha denunciado públicamente.

Mañueco anuncia que desde el Gobierno de Castilla y León seguirán trabajando y defendiendo con firmeza la Constitución y el Estado de Derecho, al tiempo que ha motrado su preocupación y ha asegurado que la región saldrá "una vez más" a defender España y, si es necesario, acudirá a la Justicia.