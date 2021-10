Mañueco cree que el debate sobre descentralización alenta el enfrentamiento territorial

Otorga a Tudanca un "sobresaliente" en 'Sanchismo' y culpa a UPL de "llevar la levita" al presidente del Gobierno

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que el debate sobre la desconcentración de instituciones abierto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exige "sosiego" y el consenso "político e institucional", por lo que ha considerado que la forma en la que el presidente lo ha puesto sobre la mesa es una "frivolidad", alenta el enfrentamiento territorial y es una "cortina de humo" para tapar la subida del precio de la luz.

Fernández Mañueco ha respondido de este modo a sendas preguntas planteadas ante el Pleno por el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, y el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, quienes han reclamado la opinión del presidente de la Junta en torno a este asunto.

"Esta cuestión exige un debate riguroso, sereno sosegado, serio y discreto y que tenga en cuenta un doble consenso político y territorial, no puede usarse con frivolidad y menos en un acto de partido, lo que parece que se intenta buscar es un enfrentamiento entre territorios y una cortina de humo para tapar cuestiones como la subida de la tarifa de la la luz".

Ante esta argumentación, Tudanca ha considerado que Fernández Mañueco se ha contagiado de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al responder sobre la tarifa de la luz cuando se le pregunta por la descentralización. "En política hay que ser valiente y audaz", ha reclamado el líder socialista, quien ha recordado que la Comunidad sufre la "despoblación y el envejecimiento".

Ante esta situación, Tudanca ha apuntado a que el Gobierno de la Junta puede hacer dos cosas, "seguir tumbado" o "ser ambicioso". "La descentralización de este país va de símbolos, de tener voz, de desarrollo y de cohesión social, Castilla y León no pide ser más que nadie y no vamos a consentir ser menos", ha aseverado.

De este modo, Tudanca ha recordado que el Gobierno central ya ha apostado por ubicar en la Comunidad organismo como la Ciuden en León, el Centro de Enfermedades Raras en Burgos, el Centro de Competencias Digitales en Miranda de Ebro (Burgos) o las inversiones comprometidas en el campamento militar de Monte la Reina (Zamora), entre otros.

Sin embargo, esta apuesta "no es suficiente" para el líder socialista. "Cuando llegue el debate aquí se cruzan de brazos, es una sunto muy y no hacer nada no es una opción. Hay que ser valientes, podemos hacerlo todos junto", ha manifestado.