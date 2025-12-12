Mañueco descarta un anticipo electoral en CyL y remarca que los comicios autonómicos se celebrarán en marzo

El expresidente del Gobierno José María Aznar y el líder autonómico de Castilla y León, Alfonso Fernñandez Mañueco, mantienen un encuentro en Valladolid - JCYL

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha descartado un anticipo electoral en Castilla y León y ha remarcado que los comicios autonómicos se celebrarán en marzo, tras conocerse el adelanto electoral en Aragón debido a la falta de acuerdo entre el también líder autonómico 'popular', Jorge Azcón, con Vox para apoyar los presupuestos para 2026.

Lo ha hecho durante su intervención en el marco del encuentro 'Diálogos El Norte de Castilla', donde ha conversado con el expresidente del Gobierno José María Aznar y en el que ha destacado la necesidad de continuar el trabajo para que Castilla y León se sitúe entre las tres mejores comunidades de España.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo de Castilla y León ha defendido su gestión al subrayar que con los impuestos más bajos crece la economía, se crea empleo y se mantienen los mejores servicios públicos.

A este respecto, Mañueco ha remarcado que su responsabilidad es apostar por el crecimiento económico de la Comunidad y la mejora de los servicios públicos, un ámbito en el que Castilla y León es "ejemplar ya que cuenta con un rumbo fijo".

Para el presidente de la Junta, este objetivo es posible al "no dejarse arrastrar por el ruido que existe a diario en la política nacional y autonómica". "Estamos arreglando los problemas de la gente en el día a día de una forma activa y queremos dar el ejemplo de que bajando los impuestos se puede generar empleo activar la economía", ha apostillado.

En Castilla y León tenemos las ideas claras es la tercera Comunidad con mayor capacidad de atracción de estudiantes universitarios es capaz de competir en igualdad con Madrid y Cataluña. "Cuando nos ponemos manos a la obra somos capaces de dejar el ruido y liderar a través de la buena gestión".

Precisamente, se ha referido a la capacidad de su Gobierno de "alzar la voz" en defensa de la igualdad de las personas en todos los territorios del país con "sosiego, serenidad e inteligencia".

"Nosotros vamos a por la victoria y el objetivo es conseguir un gobierno en solitario con una mayoría suficiente para potenciar el crecimiento económico de la Comunidad", ha concluido.