Mañueco despide a Helena Bianco y destaca su talento y una trayectoria que forma parte de la memoria musical española

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su cariño y su pésame a la familia, amigos y seguidores de la cantante vallisoletana Helena Bianco que ha fallecido este jueves.

Fernández Mañueco se ha hecho eco del fallecimiento de Helena Bianco a la que se ha referido como "una de las grandes voces vallisoletanas de nuestra historia". También ha destacado la alegría y el talento de la cantante vallisoletana integrante de 'Los Mismos' junto a "una trayectoria que forma parte de la memoria musical española".

"Mi cariño y pésame a su familia, amigos y a todos sus seguidores. #DEP", concluye Alfonso Fernández Mañueco en un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X'.