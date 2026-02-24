Mañueco destaca el proyecto de futuro del PP y asegura que "no se va consentir que el modelo de Puente entre en CyL"

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al expresidente del Gobierno José María Anzar - PP

BURGOS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que su partido es el "único" que ofrece un proyecto de futuro para Castilla y León, al tiempo que ha señalado que "no se va a consentir que el modelo de gestión de Óscar Puente" entre en la Comunidad a través de acuerdos con los socialistas.

Lo ha hecho durante su intervención en un coloquio junto al expresidente del Gobierno José María Aznar celebrado en Burgos y al que también ha acudido el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera, donde ha remarcado que con el actual socialismo en Castilla y León "se podrá hablar, se podrá dialogar, pero nunca habrá un acuerdo".

Precisamente, ha destacado que Aznar es un referente político "incuestionable", al haber sido un "magnífico" presidente con el que se abrió uno de los periodos "más prósperos" de España y se consiguió un "alto prestigio internacional". "Todo empezó aquí, en Castilla y León. Eso indica el compromiso de esta Comunidad con España", ha subrayado el líder autonómico.

"¡Cómo está la política en España que no se puede hablar de nada con este Gobierno!", ha expresado a este respecto el jefe del Ejecutivo autonómico, motivo por el cual ha resaltado la importancia de "ir a lo importante que es tener un gobierno fuerte que cree un espacio común para todos".

De hecho, ha subrayado que "sólo hay una fuerza política con cuatro años de balance", puesto que "otros se fueron de los gobiernos con excusas". "Somos el único Partido con proyecto de futuro. Tenemos políticas de vivienda, bajadas de impuestos, política de sanidad y servicios públicos. Somos primeros de España en educación", ha apostillado.

El acto de la tarde de este martes se ha centrado en la última publicación del expresidente, calificada por los asistentes como su obra de "mayor madurez y profundidad", ha destacado Mañueco.

Según ha subrayado, el texto de Aznar ofrece una respuesta "reflexiva al actual escenario de incertidumbre" en España y Europa, que ha derivado en "un análisis sosegado".

Para el candidato a la reelección del PP, este "libro responde a lo que está ocurriendo en estos momentos", ha señalado, al enfatizar que la obra requiere una "lectura pausada" frente a publicaciones anteriores.

En un contexto de alta tensión política el PP ha valorado la "acción práctica" de sus años de gobierno como un "referente" para los retos actuales.