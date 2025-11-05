Mañueco se encomienda a los alcaldes sorianos en el objetivo de lograr "una mejor Castilla y León en la que vivir

SORIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido la ayuda de los alcaldes del partido en la provincia de Soria para "trasladar alto y claro el mensaje a cada vecino" con el objetivo de hacer de Castilla y León "entre las tres mejores comunidades de España para vivir".

Mañueco ha repasado la gestión del partido al frente del gobierno regional, así como los objetivos de futuro durante la clausura de la Junta Directiva Provincial del PP de Soria, junto al presidente Provincial del partido, Benito Serrano.

El presidente del PP en la Comunidad y de la Junta de Castilla y León ha tenido unas palabras para el alcalde de la localidad soriana de Liceras, Timoteo Arranz, que cumplirá 80 años el sábado 8 de noviembre y que lleva seis legislaturas "representando el trabajo constante del PP".

Al resto de alcaldes les ha pedido ayuda para "trasladar alto y claro el mensaje y la voz del PP, a puerta de cada vecino".

"En Castilla y León estamos en la gestión, hay otros que están en el ruido de frases sin sentidos, de gestos sin fondo donde se confunde la verdad y la mentira y desde el PP tenemos la obligación de ofrecer algo distinto, lo que hemos hecho hasta ahora y lo que tenemos que seguir haciendo en el futuro", ha señalado Mañueco, que ha pedido a los regidores "presumir de la gestión".

TRABAJO SERENO

"Estamos en la final de una legislatura en la que nos podemos sentir orgullosos del trabajo, de la buena gestión al servicio de las personas", ha manifestado en un acto en el que ha querido "dignificar la labor del gobierno".

En este sentido, ha apostado por el "trabajo sereno, el esfuerzo diario, el resultado que se ve y que es capaz de medirse".

"El PP gobernando ha dado pasos de gigante en empleo, servicios sociales, educación o sanidad, con una actitud del que construye ante el que destruye, de los que creemos en Soria y en Castilla y León como tierra con presente y muchísimo futuro", ha manifestado el presidente regional del PP.

ENTRE LAS TRES MEJORES COMUNIDADES

Mañueco ha trasladado a los asistentes un "proyecto de futuro" y es que "Castilla y León se sitúe entre las tres mejores comunidades de España para vivir".

"Lo merecen los jóvenes las familias y quienes levantan cada día las persianas de su negocio, cultivan su tierra, enseñan su aula o nos cuidan a todos", ha apuntado.

Asimismo, ha pedido decir a la gente que hay una "meta común" que "une a todos" y que "juntos se va a llegar más lejos, también desde España y con España". El primer paso para ello ha sido la presentación de unos Presupuestos con más de 104 millones de euros para la provincia de Soria.

"Siempre con las personas como objetivo porque Soria y Castilla y León no se levantan desde los despachos, lo hace desde cada pueblo, cada ciudad y cada persona que apuesta por la tierra y donde siempre estará de su lado el gobierno de la Comunidad", ha señalado el presidente regional.

Por último, ha instado a hacer de la tierra un "modelo de eficacia, diálogo y orgullo compartido" con un PP que "no solo gestiona sino que también lidera la tierra".

EQUIPO SÓLIDO Y COMPROMETIDO EN SORIA

Benito Serrano se ha referido a una "jornada de confianza, ilusión y orgullo de pertenecer a un partido que muestra los resultados en esta tierra". "En Soria hay solamente un proyecto de futuro, el que tiene el PP para Castilla y León y para España, el PP está preparado y hay equipo para ayudar a Feijóo a llegar a la Moncloa y al presidente para revalidar las elecciones", ha manifestado el presidente provincial del PP.

Serrano ha instado a "evitar que su alumno exporte este caos de gestión del Ayuntamiento a toda la Comunidad", en relación al alcalde de Soria, Carlos Martínez.

El presidente provincial ha señalado que Martínez "ha pasado de estar defenestrado por Sánchez a ser su candidato, que llega arrastrado al no atreverse ni Óscar Puente ni Ana Redondo a dar la cara con un único discurso del insulto". "Uno de sus argumentos es que el PP lleva 37 años gobernando, algo habrá hecho bien para que los ciudadanos le otorguen esa mayoría", ha señalado.

Asimismo, se ha referido a que el PP en Soria ha recuperado más de 8.000 votos entre 2020 y 2023, "donde ha ganado entre el 14 y el 25 por ciento de los apoyos, y ha pasado de la resistencia a la hegemonía ante un PSOE que retrocede".

Serrano ha tenido unas palabras de agradecimientos a los alcaldes presentes que "dan la cara por su pueblo las 24 horas del día" así como a la "savia nueva de las Nuevas Generaciones, clave para buscar el voto más joven".