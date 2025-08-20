Mañueco garantiza que está a "plena disposición" de las Cortes para comparecer y explicar la situación de los incendios

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado este miércoles su "plena disposición" a rendir cuentas en las Cortes, después de que este viernes la Diputación Permanente del Parlamento previsiblemente dé luz verde a la petición de su comparecencia en un periodo extraordinario de sesiones, es decir, antes de que concluya agosto.

"Estoy siempre a disposición del Parlamento, creo que sólo he faltado en una ocasión, y por causa de fuerza mayor, siempre estoy dispuesto a dar todas las explicaciones que se consideren oportunas, porque los procuradores son los representantes de la ciudadanía de Castilla y León y para mí no hay nada más importante que la gente de esta tierra", ha afirmado tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

El encuentro del Ejecutivo autonómico ha tenido como objetivo aprobar el plan de reconstrucción de la Comunidad tras los graves incendios registrados en este verano, un paquete de medidas que incluye apoyos económicos a empresas y familias afectadas, así como la activación de mecanismos laborales excepcionales.

Con estas declaraciones, Mañueco ha garantizado su presencia en las Cortes cuando se le reclame para dar explicaciones aunque su intención inicial, manifestada este martes, era comparecer en torno al mes de octubre, al concluir la temporada de más peligro.

No obstante, Mañueco ha insistido en que su prioridad es respaldar a los territorios y a las personas damnificadas por los incendios.