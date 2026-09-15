Mañueco inaugura Medicina en León, un "hito" académico, social e institucional y sitúa a CyL "a la vanguardia" educativa

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández-Mañueco (centro), en el acto inaugural del Grado de Medicina en la Universidad de León. (ULE). - EUROPA PRESS

LEÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado este martes en el acto de inauguración del Grado en Medicina de la Universidad de León (ULE) que la puesta en marcha de esta titulación constituye un "hito" académico, social e institucional tanto para León como para el conjunto del sistema universitario de la Comunidad y ha situado a Castilla y León "a la vanguardia" en los ámbitos sanitario y educativo.

Además, ha señalado que el Grado de Medicina, que comienza su andadura en León con todas las plazas ofertadas cubiertas y tras una inversión de cerca de 3,8 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico, constituye un anhelo desde hace cuatro décadas y ha destacado que los primeros alumnos serán "pioneros" en la Comunidad.

Fernández Mañueco ha recordado que la puesta en marcha de esta nueva titulación hace realidad el compromiso asumido hace dos años para responder a una importante demanda de la sociedad leonesa y ha hecho referencia al amplio consenso y la colaboración que han permitido hacer realidad estos estudios, fruto del impulso de la sociedad leonesa, del compromiso de las universidades públicas y del respaldo institucional y económico del Gobierno autonómico.

Asimismo, ha felicitado especialmente a los alumnos que integran la primera promoción del Grado en Medicina, a quienes ha animado a afrontar una etapa formativa exigente e ilusionante en una disciplina en la que el conocimiento científico debe ir siempre acompañado de la empatía y el trato humano.

Para el presidente de la Junta la incorporación de Medicina a las universidades de León y Burgos amplía la oferta docente de Castilla y León y refleja la excelencia y la equidad del modelo educativo de la Comunidad. Además, ha incidido en la intención de la Junta de afianzar una enseñanza universitaria de calidad, con una oferta amplia y diversa.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha recalcado el creciente protagonismo de la Universidad de León dentro del sistema universitario de la Comunidad, avalado por una evolución que en los últimos siete años se ha traducido en un incremento del diez por ciento en el número de alumnos y del 18 por ciento en su personal.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno autonómico ha incrementado casi un 30 por ciento la financiación destinada a la ULE respecto a 2019, un respaldo que ha permitido potenciar los campus de León y de Ponferrada, donde se han incorporado nuevas titulaciones como los grados en Podología y Nutrición. A ello se suma la reconversión de la antigua escuela hogar en el Colegio Mayor 'La Tebaida', para mejorar las dotaciones de la Universidad de León en El Bierzo.

MEDIDAS PARA IMPULSAR EL SISTEMA UNIVERSITARIO

El líder del Ejecutivo autonómico ha hecho un repaso por las medidas encaminadas a impulsar el sistema universitario de Castilla y León, como las orientadas a la reducción del coste de los estudios para los alumnos y las familias. En este sentido, ha destacado la gratuidad de la primera matrícula del primer curso para las personas empadronadas en la Comunidad. Las bases de la normativa necesaria para la aplicación de esta medida se publicaron el pasado mes de julio, y la convocatoria se publicará en los próximos días con los detalles, como ha indicado.

Otra de las vías es la aspiración de la Junta por retener el talento y conectarlo con los sectores productivos. En este ámbito, el presidente ha destacado el papel de la Universidad de León dentro del ecosistema innovador autonómico y sus sinergias con entidades como el Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) o la reciente aceleradora de proyectos empresariales del ámbito aeroespacial (ESA BIC Castilla y León).

Finalmente, ha señalado como tercera vía el refuerzo de los recursos destinados a las universidades a través del Plan Extraordinario de Inversiones. En el caso de la Universidad de León, contempla 19,5 millones de euros para nuevas instalaciones docentes, entre ellas la Facultad de Medicina, a los que se suman otros cinco millones de euros para el edificio de la Policlínica del Campus de Ponferrada.

Por su parte, la rectora de la ULE, Nuria González, ha puesto de manifiesto que la implantación del Grado de Medicina es la suma de muchos pasos, voces que se alzan, instituciones que se comprometen y personas que trabajan. Así, la historia de Medicina se inició hace más de 40 años cuando comenzó a convertirse en una reivindicación de toda la sociedad.

LA ULE, "ALTAMENTE PREPARADA"

La rectora ha asegurado que la Universidad de León está "altamente preparada" para ofrecer a los estudiantes de Medicina una formación "excelente", a la altura de lo que significa formar a los futuros médicos. "Ahora os toca a vosotros vivir una experiencia que nadie había vivido antes en nuestra universidad. Hacedlo con exigencia y también con la ilusión de estar abriendo una nueva etapa", ha transmitido a los alumnos.

Finalmente, ha tenido palabras de agradecimiento para la sociedad por apoyar durante décadas la reivindicación de implantar Medicina en León; a todos los agentes implicados de la ULE; a la Junta de Castilla y León; al Ayuntamiento de la capital leonesa; a numerosas universidades y entidades españolas por la ayuda prestada; al Complejo Asistencial Universitario de León (Caule); al Colegio Oficial de Médicos de León y a Serfunle, entre otros.

"Medicina ya no es una reivindicación ni una aspiración en la Universidad de León; Medicina es una realidad. Es el punto de partida de un proyecto que seguirá creciendo en profesorado, en infraestructuras, en investigación y en, por supuesto, colaboración sanitaria, con vocación de seguir sumando el conocimiento, los recursos y el talento de toda una provincia. Sin duda, nos espera un curso apasionante", ha concluido.