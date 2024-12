Mañueco invita a los afiliados del PP a trabajar de cara a las elecciones autonómicas de marzo de 2026

SALAMANCA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha animado a los afiliados, concejales y alcaldes del Partido Popular en Salamanca a seguir trabajando y apoyar al partido en las elecciones autonómicas de marzo de 2026 "para volver a ganar en Salamanca y en Castilla y León".

Mañueco ha asegurado, en declaraciones recogidas por Europa Press en el marco de la tradicional comida navideña del PP de Salamanca, que la responsabilidad de su formación "es gobernar", por lo que ha incidido en que en el próximo año, 2025, quiere "rematar la legislatura autonómica".

"Tenemos muchos e importantes proyectos que culminar para seguir mejorando las vidas de nuestros vecinos", ha aseverado, para añadir que otra meta es buscar la cohesión de los territorios y llevar al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, a la Moncloa "cuanto antes".

Asimismo, el presidente del PP de Castilla y León ha mostrado su orgullo por presidir un partido compuesto por hombres y mujeres "que dan la cara y la talla por Salamanca". "Gracias por vuestro compromiso, ilusión y entrega, cada uno en su ámbito", ha añadido.

En este sentido, ha recordado cómo los militantes de Salamanca han hecho que la provincia se tiña de azul elección tras elección y ha añadido que "Salamanca alcanza para el PP los mejores resultados del país.

"Sois un seguro de vida y un estímulo para seguir trabajando día a día. Tenemos que seguir trabajando", ha animado a los suyos, para destacar que la provincia, al igual que la Comunidad, "funcionan", afirmación que ha unido varios datos económicos.

CRÍTICAS A PEDRO SÁNCHEZ

Por otro lado, Fernández Mañueco ha defendido que otro de sus objetivos es "desterrar del país la política que crea problemas", lo que "deja" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y a sus socios separatistas",

En este contexto, ha criticado que para Salamanca "no hay Ruta de la Plata, no se termina la electrificación con Portugal" o "no hay glorieta de Leclerc y Buenos Aires", y ha recordado sus recientes reuniones con el presidente del Gobierno en las que no ha visto "ni un atisbo de atención a los problemas de Salamanca y de Castilla y León".

"No está en solucionar los problemas, está en su ración semanal de privilegios a los socios y en su pasarela diaria a los juzgados", ha indicado, para advertir de que Sánchez está "rodeado de corrupción" y "no puede seguir": "Su única preocupación es cómo seguir un día más en la Moncloa".

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha criticado igualmente al Gobierno Central, del que ha dicho que "ni está ni se le espera" y ha lamentado que no se apoyen los proyectos para Salamanca desde la Moncloa.

Sánchez, ha apuntado Carbayo, solo trata de "tapar la nauseabunda corrupción que enfanga a su partido, a su gobierno y a su familia, criticar los jueces imparciales que les sacan los colores, claudicar ante el separatismo y seguir en su poltrona a toda costa sin escrúpulos ni moral, sin dignidad ni decencia", ha remarcado el primer edil salmantino.

Ante ello, Carbayo ha subrayado que el PP es un partido que trabaja por Castilla y León y ha ensalzado su forma de "hacer política", "a destajo". "Solo así se entiende el respaldo de los ciudadanos cuando llega el momento de ir a las urnas. Somos un partido ganador", ha agregado.

El alcalde salmantino ha animado igualmente a los populares a "ser capaces de movilizarse ante cualquier coyuntura" y les ha pedido que "no bajen la guardia", porque "España, Castilla y León y Salamanca" los "necesitan más que nunca". En este sentido, ha avisado de que 2025 será un año "lleno de retos y amenazas".