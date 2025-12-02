Mañueco lamenta el fallecimiento de Cienfuegos, "referente internacional del cine"

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado el fallecimiento del director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), un "referente internacional de cine".

A través de su cuenta en la red social 'X', de la que se hace eco Europa Press, el jefe del Ejecutivo autonómico ha mostrado todo su apoyo "a familia,amigos y mundo del cine".

"Es una gran pérdida para Valladolid, para la cultura de Castilla y León y para la Seminci, referente internacional del cine", finaliza.