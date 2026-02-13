Mañueco llama a los líderes del PP a "no dejarse avasallar" y descarta pactar con el PSOE

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación de la candidatura del partido para las elecciones del 15M. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho este viernes un llamamiento a los representantes del PP a "no dejarse avasallar" y a "mantener la mirada alta" ante la próxima cita electoral del 15 de marzo, al tiempo que ha reafirmado que el PP "no pactará con el partido de Pedro Sánchez".

Durante su intervención en un acto de proclamación de su candidatura a la Presidencia celebrado en el Teatro Liceo de Salamanca, con la presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de alcaldes, concejales y cargos del partido procedentes "de los cuatro puntos cardinales de Castilla y León", Mañueco ha subrayado que el proyecto 'popular' se sostiene "en hechos y en realidades", y no "en gritos ni en ruido".

"Dejad que otros griten, dejad que otros insulten, dejad que otros menosprecien, pero que nadie nos avasalle", ha proclamado, al tiempo que ha reivindicado el papel del PP como "el partido que mejor representa a los castellanos y leoneses". "Cuando ganemos las elecciones las condiciones las pondremos nosotros, porque nuestro proyecto será el más respaldado y quien no lo entienda no sabe lo que significa la democracia", ha añadido.

El líder autonómico ha reiterado que el PP "no pactará un gobierno con el PSOE", al que ha vinculado con "el modelo de gestión de Óscar Puente o de Ana Redondo". "Con ese partido no se puede pactar un gobierno y no lo haremos", ha insistido.

Tras dejar claro este mensaje, Fernández Mañueco ha animado los simpatizantes del PP a "recorrer las calles, las plazas y las ciudades" para trasladar los logros de la gestión 'popular' y "seguir construyendo el futuro de Castilla y León" tras las elecciones del próximo 15 de marzo. "Nada está hecho", ha advertido, antes de asegurar que "el futuro va a ser mejor".

"Podéis sentiros orgullosos de ser del Partido Popular", ha señalado y se ha mostrado convencido de que "el 15 de marzo el apoyo será mayor que hace cuatro años".

"SERENIDAD Y CONVIVENCIA"

El presidente de la Junta y candidato del PP ha asegurado que su formación, tanto en Castilla y León como en el conjunto de España, tiene un objetivo claro en su nuevo proyecto y es el de devolver al país "la serenidad, la convivencia y el rumbo que tantos españoles sienten en riesgo".

En su intervención en este acto Mañueco ha expresado su apoyo a Núñez Feijóo, al que aupado para que llegue "cuanto antes" a la Presidencia del Gobierno, un punto en el que le ha recordado que por la misma escalerilla que sube al escenario del Liceo "ascendió unos meses antes de ser presidente José María Aznar".

El dirigente autonómico ha hecho balance de su gestión y ha destacado que ha cumplido los compromisos asumidos al inicio de la legislatura, entre ellos completar el mandato, por lo que ha manifestado, en las próximas elecciones los ciudadanos "se juegan una forma distinta de entender la política, Castilla y León y España".

Mañueco ha defendido que el PP se mantiene "como el último partido constitucionalista de España" frente a quienes "desprecian o atacan la Constitución y las autonomías", además ha reivindicado la igualdad territorial, "en riesgo en los últimos tiempos", y ha subrayado que el partido defiende "la unidad, la integración y la confianza en nuestro proyecto, el mejor para esta tierra".

El presidente 'popular' ha resaltado que su partido "es la organización más grande de España" y ha asegurado que sus miembros "no se marchan ni eluden los problemas", sino que "dan la cara y afrontan las dificultades".