Mañueco pide al Gobierno que recupere el equilibrio entre el lobo y el ganadero: "Si no son capaces, que nos dejen"

Sobre los pacto de investidura, exige a Sánchez que cierre con "un portazo rotundo" la puerta de la amnistía y de autodeterminación



BURGOS, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este domingo al Gobierno que "recupere" el equilibro entre el lobo y el ganadero y que, "si no son capaces", dejen la gestión a Castilla y León porque saben "cómo proteger los intereses de los ganaderos manteniendo el equilibrio".

"España debe derogar ya la norma sobre la gestión del lobo, no puede escudarse en Europa. Europa ha reconocido que se nos permite ser flexibles y desde Castilla y León hemos demostrado que sabemos mantener el equilibrio", ha trasladado Mañueco durante su intervención en la apertura del curso político del PP de Burgos que ha tenido lugar en San Cristóbal de Modúbar de la Cuesta y que también ha contado con la intervención de presidente provincial de los 'populares', Borja Suárez.

Mañueco ha ironizado con que los castellanoleoneses han tenido la "oportunidad" de comprobar las "chapuzas" del Gobierno a Castilla y León y, en concreto, "el desprecio al campo".

"El Gobierno de Sánchez fue muy rápido en hacer daño a Castilla y León inmovilizando el ganado por el saneamiento. Lo hizo sin previo aviso y lo hizo también a golpe de Boletín Oficial cuando se podía haber actuado de otra manera y de manera más eficaz", ha afeado.

Por el contrario, ha asegurado que el Ejecutivo es "muy lento" cuando tiene que ayudar a los agricultores y a los ganaderos que sufren las consecuencias de la sequía en Burgos y en Castilla y León o cuando tiene que actuar en la enfermedad hemorrágica que mata al ganado.

"QUE CIERRE LA PUERTA DE LA AMNISTÍA"

En otra clave, el líder de los castellanoleoneses también se ha referido a los pactos para la investidura y ha tachado de "inaceptable" que Sánchez "deje la puerta abierta a la amnistía y a la autodeterminación". "Y desde Castilla y León le exigimos a Sánchez que cierre la puerta de la amnistía y de autodeterminación con un portazo rotundo", ha afirmado.

Ha dejado claro que desde Castilla y León van a alzar la voz para defender los principios constitucionales de libertad y de igualdad para progresar en convivencia en todo el territorio español. Así, ha señalado la "necesidad" de respaldar al líder nacional de su formación, Alberto Núñez Feijóo, de cara a la investidura del próximo 26 de septiembre.

RETOS DEL PP

Durante sus palabras en esta apertura del curso político del PP burgalés, Mañueco ha asegurado que en este año electoral "intenso" el PP ha salido "más fuerte", tanto en Burgos como en Castilla y León: "Hemos ganado en mayo y julio por goleada".

"Hemos recuperado la Alcaldía de Burgos, la mayoría absoluta en la Diputación Provincial, hemos logrado más de 200 alcaldías, dos diputados nacionales y tres senadores y gracias a la estabilidad de nuestro gobierno tranquilo útil y eficaz hemos derrotado al ruido del sanchismo", ha enfatizado.

Eso sí, ha apuntado que "hay margen de mejora" para el futuro y "mucho camino que recorrer". Para ello, Mañueco ha instado a "reforzar" la organización del partido "desde la unidad" para "ser capaces de conectar también con más gente y de sumar mayorías más amplias".

Para Mañueco, ahora es el momento de demostrar que el PP cumple y que es "eficaz": "La confianza aquí, en Burgos, en Castilla y León, hay que ganarla día a día y hay que hacerlo con hechos, hay que hacerlo con eficacia".

Si uno analiza los datos, Castilla y León ha aseverado que está "por encima de la media de España en crecimiento económico, en producción industrial y también en las exportaciones".

En concreto, ha hecho alusión al informe de la asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales de España que el pasado viernes volvió a reconocer a la Comunidad como "uno de los sistemas de servicios sociales mejores de toda España".

Ha recordado, en este contexto, como así anunció el pasado miércoles en el Pleno de las Cortes que van a "blindar por ley los servicios públicos en todo el territorio". "Hace dos años dije, mientras yo sea presidente de la Junta de Castilla y León no se van a cerrar los consultorios sanitarios en los pueblos y he cumplido y me vuelvo a reafirmar (...) vamos a blindar ese compromiso por ley", ha recalcado.

Por su parte, Suárez ha hecho alusión a estos comicios que han hecho que el PP vuelva a "ser hegemónico en toda la provincia de Burgos". "El Partido Popular ha vuelto a demostrar que sabe ganar elecciones, hoy el Partido Popular vuelve a ser quien gobierna en más de 200 ayuntamientos, hoy el Partido Popular tiene más de 950 concejales representando las siglas del Partido Popular, hoy el Partido Popular en la provincia de Burgos representa más del 50 por ciento en esos cargos públicos que han devuelto la mayoría absoluta a la Diputación Provincial", ha puesto en valor.

Todos estos pasos que se han dado en los últimos meses, han servido, según el presidente provincial, para "fortalecer la estructura y para que más gente se incorpore al proyecto" del Partido Popular.

Con todo, ha instado a los nuevos representantes que su voz en Madrid sea "reivindicativa" y deje "alto y claro" que "España gana cuando se invierte en Burgos". "Y por eso reivindicamos con justicia el espacio de nuestras infraestructuras, con respeto como no, con firmeza como no, pero sabiendo que, una vez más, Burgos va a dar mucho más de lo que recibe", ha zanjado.