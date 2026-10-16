Mañueco pide "ir a por todas" para lograr un "gran cambio" estas elecciones y "sentar las bases" de las municipales

Junta Directiva del PP en Castilla y León - PPCYL

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a los dirigentes 'populares' en la Comunidad que vayan "a por todas" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre porque "España necesita un gran cambio" encabezado por el líder de la formación Alberto Núñez Feijóo y ha situado la cita electoral como antesala de los comicios municipales de 2027.

Durante la clausura de la Junta Directiva Autonómica de la formación en la Comunidad, Fernández Mañueco ha insistido en que el 29 de noviembre el país se juega "poner punto final" a la etapa del "sanchismo" e impulsar el proyecto de "igualdad, ilusión y futuro" que representan Núñez Feijóo y el PP.

Asimismo, ha recalcado que estas elecciones generales sentarán las bases de la victoria en las municipales de 2027 en los 2.248 ayuntamientos castellanos y leoneses, al tiempo que ha subrayado la preparación del líder nacional para afrontar los grandes retos del país.

"El 29 de noviembre se la juega el país, hay que sacar a Sánchez de La Moncloa acabar con sus negligencias y abusos de poder, acabar con el muro del 'sanchismo' y abrir una nueva etapa de reconstrucción democrática, hacer resurgir proyecto de convivencia en común", ha insistido el presidente del PP en Castilla y León, quien ha reiterado que el PP debe avanzar en esta cita como antesala de su "futura victoria" de los comicios municipales.

"España necesita a Feijóo en La Moncloa y muchos y buenos alcaldes y alcaldesas en pueblos y ciudades de Castilla y León", ha defendido Fernández Mañueco, quien ha exclamado ante los directivos 'populares' que "a Sánchez se le ha terminado el discurso del miedo porque el que da miedo es él".

Frente a esta situación ha subrayado el proyecto "sólido y de futuro" de Alberto Núñez Feijóo con el fin de "afrontar grandes retos y ofrecer grandes soluciones", un líder con "las ideas claras, experiencia en la gestión pública y política". "Con Alberto Núñez Feijóo como como presidente del gobierno los españoles podemos estar tranquilos, no es un recién llegado, es un gran gestor al que le avala toda su trayectoria de servicio púbico", ha resaltado.

"Ha llegado su momento", ha garantizado Fernández Mañueco, quien ha recordado a los líderes que el PP de Castilla y León "siempre" ha respondido y lo harán también en las próximas elecciones que, como ha señalado, se producen un un "momento histórico para la democracia". "Ya sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a darlo todo y luego remataremos y con toda la fuerza para triunfar en las municipales", ha subrayado.

EL "ATRACO" DE SÁNCHEZ

En relación con la gestión del Gobierno de España tras ocho años de mandato de Pedro Sánchez, Fernández Mañueco ha censurado la paralización de infraestructuras clave como la Autovía del Duero en Zamora, la conexión León-Valladolid, el tren directo a Burgos, el ferrocarril del Corredor Atlántico y la supresión de peajes, a lo que ha sumado la eliminación de frecuencias ferroviarias en Zamora, Sanabria, Medina del Campo, Segovia y Salamanca.

A su vez, ha tildado de "atraco" el modelo de financiación autonómica, ha denunciado la condonación de deuda y la ley de amnistía a los independentistas, y ha responsabilizado al jefe del Ejecutivo del "deterioro" de los servicios públicos, la "colonización" institucional y la crisis en materia de vivienda.

Sobre esta última cuestión, ha calificado la política estatal de "fracaso total" por el incumplimiento en la construcción de 180.000 inmuebles prometidos y la aprobación de normas que, a su juicio, "perjudican" a propietarios e inquilinos, en un contexto socioeconómico marcado por el incremento del coste de la vida y de la presión fiscal.

Respecto a la posición del PSOE de Castilla y León, el presidente de la Junta les ha calificado como "herederos de Super Santos Cerdán" y ha reprochado a la formación autonómica su respaldo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su "subordinación" a la política de Pedro Sánchez.

Por último, Fernández Mañueco ha contrapuesto las actuaciones del Ejecutivo central con las medidas de su Gobierno en Castilla y León. En este sentido, ha puesto en valor el cumplimiento de los compromisos presupuestarios para 2027, como las ayudas para el carné de conducir, la primera matrícula universitaria gratuita para empadronados, el despliegue de helicópteros sanitarios en las nueve provincias más El Bierzo, la dotación de ambulancias en los Puntos de Atención Continuada, el bono para autónomos, las bonificaciones en peajes y las 36 rebajas tributarias aplicadas en la Comunidad.

Del mismo modo, ha resaltado las actuaciones en vivienda pública mediante ayudas al alquiler a 22.000 familias, la ejecución de 1.266 viviendas para venta y alquiler, los avales del cien por cien en hipotecas para jóvenes y la futura cuenta ahorra vivienda joven, en el marco de una evolución económica con cifras "récord" en exportaciones y un crecimiento del PIB superior a la media nacional.

COMITÉ DE CAMPAÑA

En la Junta Directiva Autonómica el PP de Castilla y León ha ratificado la composición completa de su Comité de Campaña para las Elecciones nacionales de noviembre de 2026, una estructura que queda encabezada por la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, en calidad de directora de campaña.

En el organigrama del equipo autonómico, la responsabilidad de la campaña del presidente recae en Susana Hernández, mientras que Paloma de Bonrostro asume la gerencia de campaña. Por su parte, la coordinación de actos públicos y movilización queda asignada a Javier Lacalle y Asunción Mayo, e Inmaculada Encinas se sitúa al frente del área de argumentarios.

La dirección de la propuesta política para estos comicios autonómicos corresponde a la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, al tiempo que Bienvenido de Arriba asume la gestión del mailing.

El apartado de interventores y apoderados está coordinado por Luis Domingo González, mientras que la gestión del voto exterior y el voto por correo queda a cargo de Manuel Hernando y Elena Rincón.Asimismo, las relaciones con colectivos y actos sectoriales corresponden a José de la Fuente y Ángeles Prieto. Las labores de prensa y comunicación quedan encomendadas a Pelayo Fernández y Carlos Paramio.

En el ámbito digital, la estrategia de movilización digital cuenta con la dirección de Carolina Valbuena, en tanto que la campaña digital y redes sociales corre a cargo de Andrea Ballesteros. Finalmente, la responsabilidad de la asesoría jurídica del comité recae en Rosa Esteban y Ricardo Gavilanes.