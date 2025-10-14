Mañueco prevé duplicar ayudas por nacimiento, bonificar peajes y nuevos fondos para cambiar bañeras por duchas

Las cuentas incluyen a un paquete global de beneficios fiscales que alcanzará los 778 millones

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este martes, durante la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Comunidad para 2026, que el Gobierno autonómico duplicará las ayudas por hijo del bono nacimiento, bonificará peajes y creará una nueva línea de ayudas dirigida a que los mayores puedan cambiar bañeras por platos de ducha.

Mañueco ha detallado que el bono nacimiento en la Comunidad se ampliará en todos sus tramos y el más alto pasará del un máximo de 2.500 euros a 5.000 euros, además bonificará los peajes de las principales autopistas para conductores habituales empadronados en la región, y pondrá en marcha una nueva línea de ayudas para que las personas mayores puedan sustituir sus bañeras por platos de ducha, con el objetivo de "mejorar las políticas de apoyo a las familias" y favorecer la accesibilidad en los hogares.

En concreto, Fernández Mañueco ha recordado que el incremento de las ayudas por nacimiento se aplicará en todos los tramos y que se ampliará a más familias el acceso al bono infantil para actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio, mediante la flexibilización de los requisitos.

El presidente ha avanzado además que la cuentas incluyen una partida inicial de 10 millones de euros destinada específicamente a la sustitución de bañeras por platos de ducha destinada a personas mayores, a lo que ha sumado las ayudas para pacientes de ELA se elevarán hasta los 2 millones de euros.

BONIFICACIÓN PARA PEAJES

El presidente ha precisado que la bonificación de peajes se aplicará en las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71 para los conductores recurrentes y empadronados en Castilla y León, con efectos en provincias como Ávila, Segovia, León, Salamanca, Zamora, Palencia y Valladolid, además de estudiar la extensión a otras vías como la AP-66, ya bonificada.

"Es un estímulo y una gran ayuda para los trabajadores de nuestra tierra que utilizan con frecuencia las autopistas de peaje", ha subrayado.

Mañueco ha enmarcado estas medidas en "un modelo de crecimiento y de competitividad que está funcionando en nuestra comunidad", junto a un paquete global de beneficios fiscales que alcanzará los 778 millones de euros para los castellanos y leoneses.

Así, el presidente ha añadido que el presupuesto prevé nuevas iniciativas como un bono de apoyo a los trabajadores autónomos que alcanzará los 300 euros, con lo que se crea una dotación de 30 millones de euros que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales.

Tras detallar estos beneficios el presidente ha insistido en que el proyecto presentado este martes prevé la fiscalidad "mas baja de la historia" de la Comunidad. "Se prevé la fiscalidad más baja de la historia en Castilla y León, se trata de una fiscalidad moderada, con bajos impuestos, inteligente con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, y comprometida con mejores servicios públicos", ha detallado.

De este modo, el objetivo de la Junta es mantener estos beneficios y llegar a 1.400.000 contribuyentes a través de la mejora de tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF y 778 millones de beneficios fiscales para 621.000 contribuyentes en "protección de la familia, jóvenes, autónomos, pymes y medio rural".

En este punto, el presidente ha detallado que estos beneficios fiscales se han duplicado "desde 2018".