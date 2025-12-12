Mañueco reafirma el compromiso de la Junta con el sector ganadero y la "excelencia" de los productos cárnicos de CyL

Mañueco preside la entrega de premios de la marca 'Ternera Charra'. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado el "compromiso" de su Gobierno con el sector ganadero a través de diferentes líneas de actuación, al tiempo que ha valorado la "excelencia" de los productos cárnicos.

Así lo ha señalado durante el acto de celebración de los 25 años de la marca Ternera Charra y donde se han entregado cuatro premios para celebrar esta efeméride.

En concreto, se ha entregado el premio a la Trayectoria a la Ganadería El Aguarchal; el galardón Trayectoria en Calidad Certificada a Pedro Rivas, el premio Trayectoria en Hostelería al Restaurante Pucela y el premio Institucional, a la Junta.

Fernández Mañueco, durante su intervención, ha reafirmado su "compromiso" con el sector ganadero de la Comunidad y ha recordado que la Junta ha respaldado "siempre" a la ganadería ante los "retos" que afronta el sector a través de ayudas para hacer frente a los "daños" ocasionados por la sequía y los incendios, la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) y la lengua azul, además de con medidas técnicas, sanitarias y económicas "para garantizar la estabilidad de las explotaciones".

En esta línea, el presidente regional ha destacado la gestión de los anticipos y ayudas de la PAC, la mejora de las ayudas a cebaderos, la puesta en marcha del Plan de Balsas, el impulso a las infraestructuras ganaderas y el apoyo a las razas puras, así como la apuesta por la incorporación de jóvenes al campo y la modernización de explotaciones, con una convocatoria que alcanza los 100 millones.

Por otro lado, ha incidido en que la Junta ha constituido un Comité Técnico de expertos ante la peste porcina africana y va a aplicar medidas cinegéticas preventivas "que faciliten la caza del jabalí".

Del mismo modo, ha actuado con la "máxima celeridad" en el control de la influenza aviar y ha dictado las "resoluciones necesarias para proteger a la cabaña ganadera de la Comunidad de la dermatosis nodular contagiosa".

En este contexto, Fernández Mañueco ha destacado el "peso" que tiene la provincia de Salamanca dentro del sector, "al contar con más de medio millón de cabezas de ganado bovino, el diez por ciento del censo nacional, y más de 5.500 explotaciones de vacuno".

También, ha reconocido la labor de las más de 250 ganaderías y 114 explotaciones de cebo que integran la marca Ternera Charra, "que es un ejemplo del potencial ganadero de esta provincia y del conjunto de Castilla y León, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo del medio rural".

Al hilo de estas palabras, ha recordado el "peso" de todos los sectores, como el de la transformación, cadena de distribución, carniceros y comerciantes, hostelería, cooperativas a los que ha felicitado por su trabajo. "Sois un emblema de la excelencia, de lo bien que se hacen las cosas en Salamanca en el sector primario y también en la distribución y comercialización", ha dicho.

"Todos demostráis a lo largo de estos 25 años el trabajo bien hecho, el mimo, el detalle, el amor por nuestra tierra" y ha asegurado sentirse "orgulloso de cada persona que forma la marca" de manera personal, al sentir "el campo como algo muy propio". Por último, Mañueco ha valorado a Ternera Charra por su "modelo de vida que hunde sus raíces en la historia centenaria" y, a la vez, ofrece "un mensaje de innovación y modernidad".