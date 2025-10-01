Mañueco reconoce "el esfuerzo y sacrificio" de los mayores matriculados en la Universidad de la Experiencia de Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con la alumna más mayor de la Universidad de la Experiencia de Salamanca, Visitación Macías. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido "el esfuerzo, trabajo y sacrificio" de las personas mayores que participan en la Universidad de la Experiencia de Salamanca, 6.150 este curso, durante la apertura oficial del curso escolar.

"Es un honor para mí, pocos actos tan bonitos y emotivos he realizado como presidente de la Junta de Castilla y León y agradezco vuestro ejemplo y vuestra presencia hoy aquí" ha asegurado el presidente. Asimismo, Mañueco ha recordado "a quienes precedieron" como "un acto de justicia y de humildad".

El presidente ha subrayado el crecimiento de este programa universitario, inaugurado en 1993 con 60 alumnos en la Universidad de Salamanca, con más de 6.000 de estudiantes hoy en día.

En esta línea, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha asegurado que, en este Día de los Mayores "los salmantinos se sienten muy orgullosos de que la ciudad ostente título de ciudad amigable con las personas mayores".

"En Salamanca las personas mayores están muy cuidadas y como son extremadamente generosas nos devuelven las atenciones recibidas participando y colaborando activamente en causas solidarias, manteniendo los pilares de nuestra sociedad con sólidos valores y ocupándose de cuidarnos a los demás" ha añadido el primer edil.

Para cerrar el acto, la Junta ha realizado un reconocimiento a los mayores que llevan más años matriculados --Luis Peñasco, Eloína Almaraz Lucas y a la alumna de más edad de la Universidad Pontificia de Salamanca, Visitación Macías, con 101 años--, han recibido un diploma por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

6.150 MATRICULADOS EN 42 SEDES DE CASTILLA Y LEÓN

La Universidad de la Experiencia cuenta este año con 6.150 personas matriculadas dentro de ocho universidades de Castilla y León, en 42 sedes, de las que 27 son presenciales y 15, online.

Desde su inicio, han pasado por el programa Interuniversitario de la Experiencia 23.680 personas de Castilla y León que, como han asegurado durante la ceremonia de inauguración, "han cumplido su sueño universitario con aprendizaje, relaciones sociales y enriquecimiento personal".