Mañueco reconoce "el trabajo incansable y el compromiso con el tejido empresarial" de Salamanca de Benjamín Crespo

Benjamín Crespo entre el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca (I) y el presidente de la Junta (D). - CÁMARA DE COMERCIO

SALAMANCA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca ha entregado este viernes su máxima distinción, la Medalla al Mérito, a Benjamín Crespo Andrés, empresario salmantino y presidente de la Corporación entre 2016 y 2025, "en reconocimiento a su destacada trayectoria, su compromiso con el tejido empresarial y su labor al frente de la entidad cameral durante casi una década".

El acto de entrega ha tenido lugar este viernes 28, en el marco de un Pleno Extraordinario celebrado en la sede de la institución y la Medalla ha sido impuesta al homenajeado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Cámara, Alberto Díaz.

Así, Fernández Mañueco ha reconocido el "trabajo incansable, la generosidad humana y la coherencia" del homenajeado, que "ha dejado un legado sólido que seguirá marcando el rumbo de la Cámara durante muchos años".

Asimismo, el presidente de la Junta, que ha recordado la amistad que le une a Crespo "desde los 11 años", también ha afirmado que "esta distinción reconoce una trayectoria ejemplar al servicio de los empresarios de Salamanca", ya que ha luchado "con muchísima pasión" por el "dinamismo comercial y empresarial" de Salamanca.

Durante el acto se ha destacado la aportación de Crespo tanto en su faceta empresarial como en su liderazgo institucional ya que su mandato ha estado marcado "por la recuperación del clima de estabilidad, el impulso a la modernización interna, la ampliación de servicios a empresas y emprendedores, el fortalecimiento de la presencia internacional de la Cámara y una defensa firme y sostenida de los intereses del tejido productivo de la provincia", como así lo ha subrayado el actual presidente de la entidad cameral.

ALberto Díaz ha recordado que el reconocimiento ha sido aprobado por unanimidad del Pleno, que ha querido poner en valor "su capacidad de liderazgo, su visión estratégica y su compromiso permanente con la mejora del entorno económico y social de Salamanca".

Asimismo, durante el transcurso del acto se ha realizado una mención especial a los miembros del Pleno y al equipo técnico de la Cámara que han acompañado a Crespo a lo largo de sus nueve años de mandato. "Un equipo profesional y comprometido sin cuyo trabajo diario no habría sido posible avanzar con la intensidad con la que la institución lo ha hecho en estos años", ha remarcado el presidente de la Cámara.

La Medalla al Mérito de la Institución es la máxima distinción honorífica que concede la Cámara de Comercio de Salamanca.