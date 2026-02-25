Mañueco reitera su compromiso con Hospital El Mirón y avanza la ampliación en los cribados de cáncer

De izda a dcha, Mañueco, Aguarón, Lucas y Serrano tras la reunión en la Asociación Española Contra el Cáncer en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado su compromiso con el Hospital Virgen del Mirón de Soria y su uso "hospitalario, sanitario y sociosanitario" y ha avanzado la ampliación en los cribados de cáncer.

Fernández Mañueco ha mantenido este miércoles una reunión en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Soria, donde ha destacado la gran labor de "voluntarios, profesionales, pacientes y familiares" y su unión para apostar por una "atención más humana, el impulso a la investigación y la política de prevención".

Mañueco ha estado acompañado por la número uno del PP por Soria a las elecciones, Rocío Lucas, el presidente provincial del PP, Benito Serrano, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Soria, Jesús Aguarón.

En este sentido, ha avanzado que se va a desarrollar una nueva estrategia oncológica en Castilla y León que potenciará el cribado de cáncer de mama, útero y colon y pondrá en marcha el cribado de cáncer de próstata y de pulmón.

Asimismo, ha señalado que se va a dotar a todos los centros de salud del medio rural de tecnologías como ecografías, analíticas rápidas y electrocardiografías digitales.

También se les dotará a estos centros rurales de unidades de afrontamiento del dolor crónico y de programas sanitarios para dar una atención más personalizada a las mujeres 50 plus y 70 plus. Mañueco se ha comprometido a acceder a consultas de Atención Primaria en un máximo de dos días.

RADIOTERAPIA

El presidente de la Junta ha recalcado que se han impulsado las unidades satélites de radioterapia donde "Soria es un ejemplo de ello" en lo que es "un compromiso político y también personal".

"Yo sé que hay formaciones políticas que no creen en las autonomías, sin una autonomía no hubiera unidad satélite de radioterapia en la provincia de Soria. Y gracias a ello hay casi un centenar de personas que han sido atendidas en 1.300 sesiones", ha explicado Fernández Mañueco.

SANIDAD EN SORIA

En cuanto a las mejoras en hospitales y centros de salud, ha recordado que este jueves 26 de febrero se abrirá el nuevo vestíbulo de acceso al Hospital Santa Bárbara, así como el nuevo aparcamiento con cerca de 200 plazas, tras una inversión de cien millones "la segunda obra más elevada de Castilla y León" con la que se ha buscado "humanizar las instalaciones, más modernas y confortables".

El presidente de la Junta ha apuntado que el Hospital Santa Bárbara va a contar con nuevos hospitales de día, "el hospital de día médico, pediátrico y también oncohematológico".

Asimismo, ha subrayado que se buscar dotar de la mejor tecnología, "cirugía robótica de carácter general, también el traumatológico, el taximulador, la cardio resonancia, la unidad de diálisis y también la modernización de los laboratorios y de la farmacia hospitalaria".

Respecto al Hospital Virgen del Mirón ha reiterado que, desde el año 2021, se comprometió a que siguiera con su uso sanitario por lo que seguirá ofreciendo "servicio de convalecencia, atención a pacientes crónicos, pluripatológicos, unidades de rehabilitación, terapia ocupacional, cuidados paliativos, unidad de fisioterapia y la unidad de afrontamiento activo del dolor crónico".

En Atención Primaria, ha incidido en el "impulso definitivo" a la construcción de varios centros de salud en El Burgo de Osma, Soria Norte y San Leonardo de Yagüe y a la remodelación del de Almazán.