Mañueco responderá sobre las líneas rojas del PGC para que no haya retrocesos y sobre la Estrategia Logística

Vox interpelará al consejero de Agricultura, de su partido, tras la petición de votación pública de una moción del PSOE en el anterior pleno VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, preguntará al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la próxima sesión de control --comenzará a las 16.30 horas de este martes, 20 de octubre-- dónde sitúa las líneas rojas para que los presupuestos de 2027 no se conviertan en un retroceso en derechos.

Por parte del Grupo Mixto la pregunta de control al presidente correrá a cargo del procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que quiere conocer el calendario que contempla la Junta para abordar la revisión de la Estrategia Logística de Castilla y León e incluir en ella a la provincia soriana.

La sesión de control continuará con las preguntas al resto de los integrantes del Gobierno de coalición PP-Vox, entre ellas dos del PSOE al vicepresidente primero, Carlos Pollán, de Vox, para saber a quiénes se refiere al hablar de "determinados perfiles de gentes" en los recortes en las ayudas públicas y qué lugar ocupa en las políticas de familia de la Junta el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad.

La devolución del dinero cobrado "indebidamente" por la Junta a las personas dependientes de Castilla y León; la financiación de las obras de ampliación del Museo de Burgos y la previsión de finalización de la variante de Guardo son otros de los asuntos que motivan las preguntas de los socialistas que se interesarán también por las medidas previstas por la Junta después de que los arrastres del incendio de Burgohondo dejaran sin agua potable a Casavieja, Piedralaves y Mijares.

El Grupo Socialista cuestionará también la falta de avances en la construcción de las 250 viviendas públicas comprometidas en Zamora y preguntará por las medidas previstas para que cualquier menor pueda asistir a su centro escolar "sin ver comprometido su derecho a la educación ni su salud".

En el caso del Grupo Mixto, los leonesistas quieren conocer el análisis de la Junta de la inversión ejecutada en materia de vivienda en los últimos cuatro años; del efecto del pacto de gobierno PP-Vox en la planificación de infraestructuras sanitarias en la Región Leonesa y de la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales.

Cerrará la sesión de control el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que pregunta el motivo por el que su provincia es "siempre la última" en sus inversiones.

La sesión continuará con el debate de tres interpelaciones con una particularidad ya que el Grupo Vox interpelará al consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, que gestiona una de las carteras de los de Santiago Abascal en el Gobierno autonómico, en respuesta a petición de votación pública de una moción que exigió el PSOE en el anterior pleno que finalmente se realizó en voto secreto y en urna. "Podemos valorarlo como una respuesta a la moción", reconoció.

"Nos llegó a llamar cobardes en el último pleno porque pidieron la votación pública pero nunca se han atrevido a pedir ni una explicación de Agricultura. Los cobardes son ellos", sentenció Hierro que rechazó lecciones "de quienes se disfrazan de defensores del campo y acusan a Vox de cobardía".

"Nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder y estamos muy orgullosos de la defensa que estamos llevando al campo", añadió Hierro que defendió el trabajo que está llevando a cabo Joaquín Antonio Pino que, según avanzó, dará explicaciones a la moción del PSOE al que ha afeado que rechazase las enmiendas de Vox.

Dicho esto, David Hierro se reafirmó en su opinión de que el problema del campo de Castilla y León "está en Bruselas".

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ironizó sobre esta interpelación del Grupo Vox a un consejero de su propio partido y consideró que los de Santiago Abascal sólo buscan "tapar una vía de agua" después de que PP y Vox votasen en contra de poner sobre la mesa 150 millones de euros de fondos autonómicos para el sector agroganadero.

"Interpelándose a ellos mismos nos intentarán vender como bondades lo que es la gestión y el trámite administrativo de una gestión de unos fondos que no les corresponde a ellos", ironizó Carlos Martínez que recordó al respecto que las OPAs han pedido 150 millones de euros en 2026 y dar continuidad a esa cantidad en el ejercicio de 2027.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista realizará en este pleno dos interpelaciones en materia de dependencia y de educación, "dos áreas absolutamente importantes" en Castilla y León, incidió Martínez.