Mañueco traslada su pésame por la muerte de dos mujeres en la riada de Manzaneda de Valdueza (León)

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, atiende a los medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) por el incendio de Burgohondo, a 24 de julio de 2026, en Burgohondo, Ávila, Castilla y León (España). El incendio, que c - Mateo Lanzuela - Europa Press

VALLADOLID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su pésame a las familias y seres queridos de las dos mujeres fallecidas en la riada que se produjo este sábado en Manzaneda de Valdueza, dentro del término municipal de Ponferrada.

Mañueco, que ha tildado esta jornada como de "profundo dolor", también ha expresado en la red social 'X' que "no hay palabras para una tragedia así". "Todo nuestro afecto y cercanía", ha escrito.

La Subdelegación del Gobierno ha informado a Europa Press de que la tromba de agua había provocado un desprendimiento en el monte y el agua y el barro se había encauzado por la calle de la Iglesia.

En una bodega se encontraban seis personas. Dos mujeres adultas, que han fallecido, y dos menores que están siendo atendidos por heridas leves. No hay personas desaparecidas.

Además, en Bouzas otra tromba de agua ha provocado el arrastre de varios vehículos.