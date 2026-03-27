Manuel Fláker, 'Personaje Singular' de la Pasión leonesa por su "huella humana y social"

Manuel Fláker Labanda, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Mercado, ha recibido este viernes la distinción como 'Personaje Singular de la Semana Santa de León 2026' . - EUROPA PRESS

LEÓN 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de León ha hecho entrega este Viernes de Dolores de la distinción como 'Personaje Singular de la Semana Santa de León 2026' a Manuel Fláker Labanda, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Mercado, por su "huella humana y social", un reconocimiento que ha recibido como "un honor" y con agradecimiento.

"Me parece que no me merezco este honor. Yo creo que he hecho lo que tenía que hacer", ha apuntado y se ha referido a su labor en apoyo a las cofradías, aunque ha insistido en que no cree haber hecho "grandes cosas" y ha expresado que detrás del trabajo que se reconoce con la distinción está la labor que se realiza desde las parroquias y la de los sacerdotes en apoyo a las cofradías. Por lo tanto, ha manifestado que es un reconocimiento a su persona, pero también a los sacerdotes, catequistas, cofradías y abades que trabajan todo el año.

Manuel Fláker ha explicado que desde las cuatro cofradías en las que es consiliario y también cuando lo fue de la Junta Mayor de la Semana Santa ha intentado animar, escuchar, resolver conflictos, al tiempo que ha tenido "a veces disgustos" y también alegrías.

La entrega de la distinción como 'Personaje Singular de la Semana Santa de León 2026' a Manuel Fláker Labanda ha tenido lugar en la iglesia Nuestra Señora del Mercado y ha contado con numerosos representantes políticos, sociales e institucionales leoneses; figuras civiles, militares y académicas, así como miembros de las cofradías y de la Junta Mayor de la Semana Santa de León.

Según ha destacado la Cámara de Comercio de León, su labor como consiliario de cuatro de las cofradías leonesas y su estrecha vinculación con la Semana Santa le han convertido en un "referente" y con este reconocimiento no solo se pone en valor su trayectoria eclesiástica, sino también su "huella humana y social", vinculada a una Semana Santa "que trasciende lo religioso" para convertirse en identidad, cultura y sentimiento.

El acto, caracterizado por su sencillez y solemnidad, se ha consolidado desde su creación en 2015 como una de las citas del calendario cuaresmal leonés.