Manuel Saravia sospecha que la Junta "dilata" los trámites para la Ciudad de la Justicia de Valladolid

Publicado 05/02/2019 15:02:40 CET

El Ayuntamiento rechaza un Plan de Revitalización de Polígonos porque ya actúa, con obras previstas en Daniel del Olmo y Norte de Castilla

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, ha asegurado este martes que la Junta de Castilla y León ha podido "distorsionar y dilatar enormemente" los trámites relativos al Plan Especial de Reforma Interior en el entorno de San Pablo, necesario para poner en marcha el proyecto de Ciudad de la Justicia.

Así lo ha aseverado el edil de Valladolid Toma la Palabra en el Pleno municipal del Ayuntamiento, correspondiente al mes de febrero, durante el apartado de preguntas de control al Gobierno municipal, entre las cuales el Grupo Popular ha incluido varios asuntos de urbanismo como la unificación de sedes judiciales, el proyecto ferroviario o las obras del parking de la Plaza Mayor.

La sesión plenaria celebrada este martes, con una duración de poco más de cuatro horas, ha incluido el debate de cuatro mociones, de las cuales sólo se ha aprobado la que presentaba Sí Se Puede para tomar medidas por parte del Ayuntamiento para reducir el uso de plásticos en la ciudad, así como la de apoyo al Gobierno en su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

En el apartado de pregunta, el concejal 'popular' Carlos Fernández se ha interesado sobre el estado de tramitación de la Ciudad de la Justicia, que depende de la aprobación del PERI para que el Ayuntamiento pueda obtener la titularidad de las parcelas del colegio El Salvador y parte del antiguo hospital Del Río Hortega a través de una expropiación en especie en la que empleará terrenos de Zambrana como 'moneda de cambio'.

El concejal Manuel Saravia ha explicado que ese PERI está todavía pendiente de aprobación inicial en el Pleno, pero ha defendido que puede que el retraso no se deba, como ha afirmado el edil 'popular', a que Saravia y el alcalde, Óscar Puente, son unos "pésimos gestores", sino a que "a lo mejor alguna Administración" distorsiona y dilata "enormemente" la tramitación, pues acaba de enviar el informe ambiental favorable cuya documentación envió el Ayuntamiento "en septiembre".

El edil de Urbanismo ha explicado que, en el dictamen favorable de la Junta sobre el PERI se introdujo el matiz de que autorizaba todo "salvo el Área de Regeneración Urbana" en el entorno de Las Viudas-Aramburu, por lo que todo trámite relativo a este proyecto debe ser supervisado por la Administración regional que, según Saravia, está "retrasando innecesariamente" el proceso.

El Ayuntamiento ha obtenido un informe ambiental favorable para este ARU, que junto con el resto del PERI, podría tramitarse para su aprobación inicial en el Pleno del mes de marzo, según Saravia, que ha añadido que posteriormente habría que dar un plazo de un mes para información pública y todavía quedaría otro trámite en la Junta para la aprobación provisional.

Entre las preguntas se ha abordado, igualmente, la situación de las obras de la Plaza Mayor, que al igual que en el caso de la Ciudad de la Justicia o de la comparación con el soterramiento de las vías en Murcia, ha sido objeto de preguntas también en la Comisión de Urbanismo, motivo por el cuál Saravia ha manifestado su enfado con el Grupo Popular por la reiteración.

En este sentido, el edil de Urbanismo ha incidido en garantizar que las procesiones podrán pasar por la Plaza Mayor y que la Cofradía de Jesús podrá utilizar su Iglesia, si bien el portavoz del PP, Antonio Martínez Bermejo, ha criticado la falta de información del equipo de Gobierno con las cofradías, al igual que consideran que tampoco ha comunicado adecuadamente con los comerciantes de la Plaza Mayor, con los vecinos a los que "no se informa sobre los nuevos accesos peatonales" al parking y a los propietarios de negocios que han tenido que cerrar sus puertas por las obras que "desconocen cuales serán las indemnizaciones".

En este sentido, Manuel Saravia ha afirmado que el modificado de obra para los accesos peatonales no se va a presentar "cuando quiera el PP", mientras que ha precisado que para conocer el detalle de las compensaciones a los negocios habrá que esperar al final de los trabajos y calcular el "lucro cesante".

En este punto se ha abordado también las afirmaciones del alcalde sobre los pagos "en B" a mediadores gitanos, pregunta a la que ha respondido la concejal de Servicios Sociales, Rafi Romero, lo que ha servido a los 'populares' para afear que Puente "se esconde" en los ediles del equipo de Gobierno.

En este sentido, la concejal del PP Rosa Hernández, titular del Área social durante los últimos mandatos de Francisco Javier León de la Riva, ha acusado a Puente de "querer calumniar" a los 'populares' y ha defendido que sí que existían expedientes, así como pagos que se plasmaban en 'recibís' y que se declaraban a Hacienda.

Por su parte, Romero ha apuntado que hay "muchas dudas" sobre estas ayudas durante la etapa del PP y, aunque no ha empleado el término 'pagos en B' ha apuntado que "no hubo participación de la intervención", que entre 2011 y 2014 se detecta una reducción notable del número de recibís que constan en los expedientes, o que los mediadores no tenían relación mercantil ni estaban dados de alta como autónomos.

"TERMINAR CON EL CÍRCULO VICIOSO DE LOS PLÁSTICOS"

En cuanto a las mociones, se ha aprobado una con medidas propuestas por Sí Se Puede para reducir el uso de plásticos en la ciudad, que persigue un "cambio de modelo" basado en la economía circular, la eficiencia energética y la innovación en la fabricación con el fin de "terminar con el círculo vicioso de los plásticos".

Cuatro de las ocho medidas se han aprobado por unanimidad, y sólo dos, las que buscan que las empresas concesionarias del Ayuntamiento eliminen los plásticos de sus servicios y a que se eliminen bolsas, embalajes y artículos con este componente de los soportes publicitarios y regalos institucionales del Ayuntamiento.

Por el contrario, se ha rechazado una propuesta de Ciudadanos para llevar a cabo un Plan de Revitalización de los Polígonos y una "regeneración urbana" en el de Argales.

En este sentido, Manuel Saravia ha recordado que ya se ha trabajado en este ámbito desde hace años y, de hecho, ha apuntado que el anterior Gobierno del PP inició en 2008 un plan de reubicación de industrias que sólo logró trasladar a dos empresas, una de las cuales provocó una deuda al Ayuntamiento.

Así, ha aprovechado para recordar que este mismo año el Ayuntamiento iniciará los trabajos para reurbanizar las dos principales calles del polígono de Argales --Daniel del Olmo y Norte de Castilla--, con lo que se podrá ver un cambio importante en el aspecto y la amabilidad de esta zona.

También se han rechazado una cuarta moción, del PP, para recuperar bonificaciones de impuestos a los vehículos diésel y evitar que el Gobierno incremente los tributos a este combustible. Algo que la concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, ha defendido porque, se ha demostrado que este carburante es "muy contaminante" y "perjudicial" para la salud.

Por otro lado, se ha aprobado el nombramiento del exalcalde socialista de Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños, fallecido en noviembre de 2018, así como la concesión, a título póstumo, de la Medalla de Oro de la ciudad.

También se ha aprobado, con la oposición de Ciudadanos y la abstención de PP y el concejal no adscrito, Jesús Presencio, el reglamento regulador de la Participación en Cultura y Artes, así como el estudio de detalle de las parcelas de Las Eras en las que se construirán viviendas de protección oficial.