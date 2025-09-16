El Maratón Musical Soriano ofrece doce horas de conciertos en trece escenarios con más de 150 músicos

SORIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XX edición del Maratón Musical Soriano ofrece este sábado, 20 de setiembre, doce horas de conciertos en trece escenarios emblemáticos de la ciudad, con más de 150 músicos participando.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, junto al director del Maratón Musical Soriano y de la Banda Municipal de Soria, José Manuel Aceña, han presentado esta nueva edición en la que participarán 14 grupos musicales.

Gloria Gonzalo ha señalado que se trata de una cita "imprescindible" y "cada vez más participativa" que el año pasado ya registró en varias sedes el aforo completo.

Así, serán trece conciertos, y aquellas personas que estén presentes en once o más, tras sellar su "pasaporte" en los diferentes escenarios, recibirán una camiseta de la cita y podrán votar a los seis mejores conciertos. Los seis grupos más votados recibirán un premio de 500 euros. El año pasado más de 160 personas lograron sellar el pasaporte.

TRECE ESCENARIOS

Este año, la cita comienza a las 9.45 horas en el Conservatorio, y pasará por el IES Machado (10.40 horas), Santa Clara (11.30 horas, El Espino (12.05 horas), San Nicolás (12.45 horas), La Mayor (13.20 horas) y la Alameda (13.50.). Ya por la tarde, continuará en el Casino (17.00 horas), Gaya Nuño (17.35 horas), Colegio de Arquitectos (18.10 horas), Delegación de la Junta (18.45 horas), Aula Magna (19.30 horas) y Plaza Mayor (20.30 horas).

En el caso de lluvia de los dos conciertos programados al aire libre, se harán en la Audiencia. Aceña ha recalcado que todos los grupos, menos La Carroza del Real, que pertenece al Teatro Real, son sorianos. Cada actuación, salvo la final, está prevista de una duración aproximada de 20 minutos. La cita se enmarca dentro del Otoño Musical Soriano.