La marca 'Alimentos de Palencia' se promocionará mañana con una cata en Berlín en la que participarán 15 empresas

Publicado: miércoles, 8 octubre 2025 12:23

PALENCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una representación de 'Alimentos de Palencia' participa este jueves, 9 de octubre, en una degustación productos palentinos en Berlín con el objetivo de promocionarlos en el mercado alemán.

La Cámara de Comercio de España en Alemania y la Diputación de Palencia han organizado este evento para apoyar la internacionalización de las empresas palentinas.

La degustación tendrá una duración de dos horas y se realizará en el Bar Raval, un reconocido local español de Berlín que ya ha celebrado numerosos eventos de promoción internacional de alimentos y bebidas gracias a su certificación 'Restaurants from Spain', que concede ICEX España Exportación e Inversiones.

Tal y como han adelantado los organizadores en un comunicado recogido por Europa Press, la Cámara Palencia han contratado los servicios del chef residente en Alemania y especializado en comida española Ager Urigüen. Además, se contará con la presencia de un reconocido ponente hispano alemán, para que la degustación sea "dinámica y didáctica", ayudando a entender mejor cada producto servido.

Al evento se estima que asistan unos 30 importadores y distribuidores alemanes interesados en productos españoles, que podrán degustar alimentos y bebidas de 15 productores adheridos a 'Alimentos de Palencia', entre los que se encuentran cuatro bodegas, un productor de cerveza artesanal y diez productores de alimentación.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto Internacionalízate, que tiene el objetivo de ayudar a las empresas en su expansión internacional y que está desarrollado por la Cámara de Comercio de Palencia, gracias a la cofinanciación de la Diputación de Palencia. Desde su puesta en marcha en 2019, el programa Internacionalízate ha trabajado con más de 100 empresas.

