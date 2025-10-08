La marca 'Alimentos de Palencia' se promocionará mañana con una cata en Berlín en la que participarán 15 empresas

Los productos de 'Alimentos de Palencia' se promocionarán con una cata en Berlín. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una representación de 'Alimentos de Palencia' participa este jueves, 9 de octubre, en una degustación productos palentinos en Berlín con el objetivo de promocionarlos en el mercado alemán.

La Cámara de Comercio de España en Alemania y la Diputación de Palencia han organizado este evento para apoyar la internacionalización de las empresas palentinas.

La degustación tendrá una duración de dos horas y se realizará en el Bar Raval, un reconocido local español de Berlín que ya ha celebrado numerosos eventos de promoción internacional de alimentos y bebidas gracias a su certificación 'Restaurants from Spain', que concede ICEX España Exportación e Inversiones.

Tal y como han adelantado los organizadores en un comunicado recogido por Europa Press, la Cámara Palencia han contratado los servicios del chef residente en Alemania y especializado en comida española Ager Urigüen. Además, se contará con la presencia de un reconocido ponente hispano alemán, para que la degustación sea "dinámica y didáctica", ayudando a entender mejor cada producto servido.

Al evento se estima que asistan unos 30 importadores y distribuidores alemanes interesados en productos españoles, que podrán degustar alimentos y bebidas de 15 productores adheridos a 'Alimentos de Palencia', entre los que se encuentran cuatro bodegas, un productor de cerveza artesanal y diez productores de alimentación.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto Internacionalízate, que tiene el objetivo de ayudar a las empresas en su expansión internacional y que está desarrollado por la Cámara de Comercio de Palencia, gracias a la cofinanciación de la Diputación de Palencia. Desde su puesta en marcha en 2019, el programa Internacionalízate ha trabajado con más de 100 empresas.