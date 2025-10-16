Marco Rubio y Laura Sanz pondrán voz al 'Villancico a San Frutos' en la Catedral de Segovia el sábado 25 de octubre

SEGOVIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Marco Rubio Rodríguez, del Colegio Claret , y Laura Sanz Sanz, de la Escolanía de Segovia, serán los solistas del "tradicional" Villancico a San Frutos, cuya interpretación estará dirigida por el director de la Unión Musical Segoviana, Francisco Cabanillas, y que reunirá a músicos segovianos de distintas formaciones corales e instrumentales en la Catedral de Segovia el próximo sábado 25 de octubre a las 12.00 horas.

Tras la interpretación del Villancico, se celebrará la Eucaristía Solemne presidida por el obispo de Segovia, Jesús Vidal, en el Altar Mayor, según ha informado la diócesis segoviana en un comunicado recogido por Europa Press.

Los ensayos se llevarán a cabo en el trascoro de la Catedral, a las 19.00 horas, los días 20 y 21 de octubre donde están llamados a ensayar todos los cantores y los días 23 y 24 de octubre se incorporarán los instrumentistas.

El Cabildo Catedral ha invitado a todos los músicos de la ciudad y la diócesis a participar en este "emotivo acto, uno de los más esperados dentro de la celebración del patrón de Segovia y la Diócesis", ha subrayado la diócesis.