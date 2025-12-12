Marcos Albaladejo, concejal en Castronuevo (Valladolid), se perfila para sustituir a Javier Izquierdo en el Senado

Archivo - Javier Izquierdo en una foto de archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL - Archivo

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en la localidad vallisoletana de Castronuevo de Esgueva Marcos Albaladejo se perfila como sustituto del ya exsenador por Valladolid Javier Izquierdo, quien este jueves presentó su dimisión como responsable de Estudios y Programa dentro de la Ejecutiva Federal socialista y quien también renunció a su escaño en la Cámara Alta.

Javier Izquierdo, que fue concejal en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana entre 2007 y 2015, año en el pasó a ocupar escaño en las Cortes de Castilla y León, será sustituido previsiblemente por el primer suplente de la candidatura del PSOE por Valladolid al Senado, Marcos Albaladejo Gutiérrez.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del PSOE de Valladolid, que de momento ha declinado pronunciarse sobre la dimisión de Izquierdo, la previsión es que el escaño en el Senado sea ocupado por Marcos Albaladejo, quien lleva dos legislaturas como concejal en el Ayuntamiento de Castronuevo.

En la lista oficial por Valladolid en las elecciones que se celebraron el 23 de junio de 2023, detrás de Javier Izquierdo figuraban como suplente primero Marcos Albadalejo Gutiérrez y como segundo titular Patricia González Encinar.