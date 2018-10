Marcos considera "urgente" que Sánchez se comprometa a aportar más a los fondos Europeos para evitar recortes en la PAC

Publicado 08/10/2018 15:25:30 CET

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, considera que es "urgente" que el presidente Pedro Sánchez se comprometa "de una vez" a aportar más financiación a los fondos europeos para garantizar la PAC e inste al resto de los países a hacer lo mismo.

Así lo ha explicado Marcos al término de la reunión del Consejo Consultivo de Política Agraria que se ha celebrado este lunes en Madrid y que ha presidido el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Al respecto, Milagros Marcos ha explicado que en esta reunión "no se ha avanzado en los contenidos" que tienen que ver con el nuevo marco financiero de la PAC cuando, según sus propias palabras" ya se está hablando "de los reglamentos" de la Política Agraria Común 2021-2027, por lo que considera que es necesario "avanzar y profundizar" en el concepto de agricultor genuino, de conocer a quiénes van a parar las ayudas, por qué se cobra y para qué sirven los fondos.

"Porque ya no hablamos de generalidades sino de contenidos", ha indicado la también portavoz de la Junta, quien ha aseverado que desde Castilla y León se ha pedido al ministro "un marco específico" en el que debatir sobre los reglamentos de modificación, "que es lo que está encima de la mesa, una reunión que podría tener en diciembre o enero.

No obstante, Milagros Marcos ha subrayado que la premisa, más allá de los reglamentos, es el presupuesto, el marco financiero, por lo que ha pedido que "de una vez" sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que se comprometa a mantener el mismo presupuesto de la PAC "como lo hizo en su momento Rajoy", y se comprometa a "incorporar más fondos por parte España a los fondos europeos y que inste a los otros países" para que la PAC "no sufra recortes".

Al respecto, Milagros Marcos ha aseverado que Europa tiene el reto de la salida de un país miembro pero que en los referente a la Política Agraria "hay dos posibilidades" y son recortar los fondos actuales de la PAC o que todos países europeos "aporten un poquito más" para que la política agraria "no se vea perjudicada".

"Si no llegamos a tiempo y no incidimos en el marco financiero nos vamos a encontrar con un desarrollo de contenidos que no va acompasado con los fondos que se han definido en ese marco financiero", ha insistido la consejera de Agricultura, que cree "urgente" ese compromiso de los presidentes de los gobiernos de aportar un poco más a los fondos europeos para que se mantenga la misma financiación de la PAC y porque los agricultores y ganaderos "necesitan estabilidad y saber con qué dinero cuenta".

Por otro lado, Milagros Marcos ha asegurado que Castilla y León recibirá 21,3 millones de euros, cofinanciados por fondos europeos, para el sector vitivinícola, una aportación que generará inversiones por más de 71 millones de euros para dar impulso al sector, generar crecimiento de la activiad económico y fomentar el empleo.

Esta asignación a Castilla y León, que recibirá el 24 por ciento del total de los fondos, "es fruto del trabajo intenso y el análisis de proyecto de inversión en bodegas" de la Comunidad, ha concluido Marcos.