Una "marea rosa" llenará las calles de León el día 26 en la XI Carera de la Mujer Contra el Cáncer de Mama

Presentación de la Cárrera de la Mujes contra el Cáncer en León. - AYTO LEÓN

LEÓN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

León acogerá el domingo, 26 de octubre, la XI Carrera de la Mujer Contra el Cáncer de Mama Almom Drasanvi que busca dar visibilidad a esta enfermedad y también para recaudar fondos para la investigación.

La concejala de Igualdad, Mercedes Escudero, y el concejal de Deportes, Vicente Canuria, han presentado esta prueba solidaria acompañados de la vicepresidenta de Almom, Maite de Lario, y del ceo de Drasanvi, Óscar López, principal patrocinador.

Escudero ha animado a los leoneses a participar en una carrera que discurrirá por un circuito urbano de 5.200 metros con salida a las 11:00 horas desde el Paseo del Parque, junto al Estadio Hispánico, y concluirá en ese mismo Estadio, en la pista de atletism

Asimismo, la concejala ha llamado a la participación para convertir la ciudad "en una marea rosa para contribuir a luchar" contra esta enfermedad, al tiempo que ha agradecido a Almom "su esfuerzo y dedicación" no solo en la organización de esta prueba, sino también en toda su labor apoyando y asesorando a mujeres y hombres que padecen o han padecido esta enfermedad.

Por su parte, la vicepresidenta de Almom ha anunciado que, en esta ocasión, la madrina del evento será la consejera ejecutiva de la Cultural, Natichu Alvarado, que asistirá a la carrera.

Además, ha recordado los inicios de la prueba cuando un grupo pequeño de mujeres, acompañado de sus familiares, hacía una pequeña ruta desde San Marcos a la Catedral. "Teníamos ilusión, ganas y un sueño y ahora vamos por la número once", ha concluido.

El plazo de inscripción ya está abierto y finalizará el 22 de octubre a las 24:00 horas o cuando se complete el cupo, que será de 6.000 dorsales. La cuota de inscripción es de 10 euros e incluye camiseta, dorsal y seguro del corredor.

Los niños de entre 0 y 5 años abonarán una cuota reducida de dos euros sin derecho a la camiseta conmemorativa de la carrera. Podrán abonar la cuota de adulto si desean obtenerla. A partir de los 6 años se aplicará la cuota de adulto.