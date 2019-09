Martín llama a los ayuntamientos a adherirse al sistema Viogen y pide colaboración a la FRMP

Actualizado 12/09/2019 14:55:35 CET

Reunión de la Federación Regional de Municipios y Provincias con la Delegación del Gobierno en torno a la Violencia de Género. - EUROPA PRESS

Delegación y FRMP colaborarán para que los ayuntamientos sensibilicen en igualdad con los fondos del Pacto de Estado sobre Violencia de Género

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos de la Comunidad que cuenten con policía local para que se adhieran al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen).

Martín, tras una reunión con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) sobre el reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (más de 2,2 millones), ha hecho este llamamiento para que "por los menos" se adhieran los consistorios más grandes y las capitales de provincia y se sumen a los 18 que ya lo han hecho.

En la actualidad se han incorporado a Viogen seis ayuntamientos de Ávila (Arévalo, Candeleda, Cebreros, Sotillo de la Adrada, el Tiemblo y la capital abulense), siete de León (la capital leonesa, Astorga, La Bañeza, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villablino y Villaquilambre), tres de Salamanca (la ciudad, Carbajosa de la Sagrada y Santa Marta de Tormes), uno de Soria (Almazán) y otro de Valladolid (la ciudad).

Precisamente ha habido casos de municipios de Castilla y León que este año reciben menos fondos que el año pasado porque, a pesar de haberse adherido al sistema Viogen, no llevaban a cabo la protección conjunta. Se les asignó por formar parte del viogen 16.095 euros adicionales a cada uno, han apuntado fuentes de la Delegación del Gobierno.

Martín ha señalado que 18 ayuntamientos "no son muchos" y por ello ha pedido el trabajo conjunto de la FRMP aunque ha incidido en que para sumarse a este sistema tienen que tener policía local, algo con lo que no cuentan todos, pero algunos aunque cuentan con ella no lo han hecho.

La delegada del Gobierno ha señalado que la policía municipal "está todo el día en las calles" y "saben lo que pasa", por ello a su juicio son "claves y básicas" en atajar la lacra que supone la violencia de género.

A este respecto, la presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén, ha expresado el respecto a la autonomía municipal y se ha comprometido a llevar a cabo una labor informativa al tiempo que ha incidido en ver los motivos por los que los municipios no se adhieren, algo que a veces se debe a la propia gestión de la policía local.

NO SON "POCOS"

Por otro lado, considera que en su opinión no habría que decir que "sólo" se han adherido 18 municipios porque de los 2.248 que hay en Castilla y León son "muy pocos" los que tienen policía local y, a su juicio, habría que decir "ya hay 18" que se han sumado.

Armisén ha añadido que habrá que ver los "pocos" que restan, dado que los de más de 5.000 habitantes que son los que suelen tener policía local, por qué no lo han hecho.

Aún así, ha asegurado que continuarán con una labor informativa y animarán a que se colabore con todas las herramientas posibles en la lucha contra la violencia de género.

La presidenta de la FRMP ha puesto "en valor" las acciones de colaboración con la Delegación, uno de los motivos de la reunión que se ha celebrado este jueves, en la que se han abordado las diferentes actividades que se pueden realizar y el reparto de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del que Castilla y León recibirá 2,2 millones de euros con destino a los ayuntamientos.