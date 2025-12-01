Martínez acusa a Mañueco de dar datos manipulados sobre CyL porque la realidad es "despoblación, éxodo y envejecimiento"

Captura del mensaje publicado por Carlos Martínez en su red social 'X'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de dar "datos manipulados" durante la presentación este lunes, de 40 los "retos" en forma de indicadores independientes para colocar a la Comunidad en el "pódium", entre las tres mejores de España.

A través de su cuenta personal en la red social 'X', Carlos Martínez ha escrito: "Mañueco presume de 40 indicadores para colocar a Castilla y Léon en el top ten, como si no conociéramos la realidad".

Y es que, como ha aseverado el líder del PSOE en la Comunidad "40 años de PP han dejado despoblación crónica, éxodo juvenil y envejecimiento récord". "Ese es el único indicador real. Desmontamos sus datos manipulados", ha concluido Carlos Martínez.