Martínez advierte de que Vox busca ganar las elecciones generales y Feijoo quedará "colgado"

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en un acto de campaña electoral en Villablino (León). - EUROPA PRESS

Censura que el PP le ponga "un cheque en blanco" a Vox en comunidades autónomas como Castilla y León

VILLABLINO (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha advertido este jueves que el objetivo de Vox es ganar las elecciones generales en 2027 y, en ese momento el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, quedará "colgado".

En este sentido, ha censurado que Feijóo intente "permanentemente" ser "copia de un original". "Cuando tú te estás planteando permanentemente el ideal de intentar ser algo más de lo que eres; cuando te están tirando y escorando tanto a la derecha que pareces un esperpento, la gente te visualiza como tal", ha apostillado.

"¿Qué va a hacer Vox pasado mañana si su objetivo es ganar las elecciones generales en el 27? ¿Va a ser permanentemente en la muleta que aúpe, restaure los gobiernos de la derecha en las comunidades autónomas? ¿O va a ir a ganar el órdago a mayor en el 27?. Ahí se va a quedar colgado también Feijóo. Y esa es una jugada que no está viendo nadie, pero que desde el Partido Socialista la tenemos muy clara", ha recalcado.

Al mismo tiempo, ha reprobado que el PP le ponga "un cheque en blanco" a Vox en las comunidades autónomas porque eso significa darle es "un aval de fortaleza a esa extrema derecha racista, xenófoba, que vende los derechos de las mujeres y que niega la evidencia científica del cambio climático o la desigualdad de la mujer y la violencia machista".

Además, se ha referido al "abrazo" que en su momento le dio a Vox el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, para tener una vez más el poder, "primero con Ciudadanos y después con la marca verde del PP". "Fue atroz, porque metió el caballo de Troya en las instituciones, porque normalizó a la extrema derecha, porque dio cobertura a los discursos negacionistas del cambio climático, negacionistas de la violencia machista, negacionistas de la desigualdad de la mujer", ha añadido.

Carlos Martínez se ha mostrado optimista de cara a los resultados en las urnas este domingo y ha augurado que el PSOE será la primera fuerza política. En este sentido, ha asegurado que Castilla y León no estará "en venta" en "ninguno de los despachos de Madrid en acuerdos de alcoba entre Feijóo y Abascal".

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta se ha pronunciado de este modo en Villablino (León), en un acto de campaña electoral en el que ha estado acompañado por el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón; la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes, Nuria Rubio; el alcalde de Villablino y miembro de la candidatura por León, Mario Rivas y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

RECTA FINAL DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

Este ha sido el acto central del día 14 de la campaña electoral con motivo de los comicios de este domingo, 15 de marzo, en una jornada que se ha centrado en el empleo y los autónomos y en la que el candidato socialista ha visitado el criadero de mastines Filandón.

Ya en la jornada del viernes los socialistas ofrecerán en la sede del partido en Valladolid un balance de la campaña electoral de la mano de la vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio.

Más tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar en la Cúpula del Milenio de la capital del Pisuerga el acto de cierre electoral en el que participarán el ministro de Transportes, Óscar Puente; el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

