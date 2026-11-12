Martínez alza en puño en las Cortes para defender el "éxito" de la huelga: "¡Viva la lucha de la clase obrera!"

Archivo - El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha alzado este jueves el puño desde la tribuna de intervención del Hemiciclo de las Cortes para defender el "éxito" de la huelga general celebrada este miércoles y lanzar el grito de "¡Viva la lucha de la clase obrera!".

Durante la defensa de su enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2027, Martínez ha explicado que este gesto responde al "agradecimiento y el reconocimiento" hacia los sindicatos del país por las "conquistas sociales" logradas y por la "democracia".

El dirigente socialista ha definido a las organizaciones sindicales como "dos pilares fundamentales que sujetan la estructura institucional", así como para el Estado de Derecho y la democracia, y ha lamentado que hayan sido "vilipendiados" e "insultados durante tantísimas horas".

Asimismo, les ha felicitado por el "éxito de movilización" registrado en la jornada de paro.