Martínez Bermejo considera "normales" los "bailes políticos" en las listas y califica la del PP de "ganadora"

Publicado 24/04/2019 14:04:08 CET

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid y número ocho en la lista de su partido para las elecciones municipales del 26 de mayo, Antonio Martínez Bermejo, ha defendido que en la actualidad "ya nadie se escandaliza" por los movimientos en los partidos para la configuración de las listas y ha recalcado que la de su formación es "ganadora" y reúne "todas las sensibilidades".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Martínez Bermejo ha explicado que el PP ha tenido "un tiempo de reflexión y de participación" para confeccionar una lista que colocará al PP "en la mejor posición "para ganar en las próximas municipales y poder gobernar".

El edil del PP ha defendido que "hoy en día ninguna persona se escandaliza por los movimientos que tienen los partidos en la configuración listas", algo que ha apuntado que también ha pasado en el PSOE y que "es normal". Eso sí, ha reconocido que los 'populares' han sido "bastante más transparentes que otros partidos" y no se han "ocultado".

De hecho, ha aprovechado para añadir que los 'populares' ejercerán esa transparencia en el ámbito político cuando lideren el Gobierno municipal que surja de las urnas el próximo 26 de mayo.

A ello ha sumado el agradecimiento personal al partido por haber contado con él "después de cuatro años de dura oposición" en los que ha destacado que su trabajo y el de sus compañeros de grupo "ha puesto contra las cuerdas al Gobierno municipal".

El portavoz 'popular', que fue número once en la lista del PP hace cuatro años y ahora figura en el puesto octavo, ha explicado que repite en ella una cuarta parte de los ediles del actual grupo --el propio Martínez Bermejo, Jesús Julio Carnero y Borja García Carvajal-- y ha apuntado que "en todas las listas hay renovación" y que "la única" que no la ha tenido, a su juicio, ha sido la de Valladolid Toma la Palabra, "y por las encuestas parece que no les va muy bien".

En definitiva, ha añadido que trabajará en la próxima campaña con una candidatura que "recoge a gente de valía política, profesional y personal, excelente para poder ganar las elecciones" frente a un Óscar Puente al que ha vuelto a definir como un alcalde "que habla más que hace", por lo que ha garantizado que el PP "presenta una lista que va a hacer más que dar que hablar".

En este sentido, ha aseverado que el futuro Gobierno que aventura que estará dirigido por el PP "hará muchas más cosas para Valladolid", algo que es "lo que quieren los vecinos". Y, entre ellas, ha incidido, estará el soterramiento, pues ha afirmado que el PP es el único de los principales partidos que presentan candidatura al Ayuntamiento que defiende este proyecto, ya que "ni PSOE, ni Toma la Palabra, ni lo que queda de ese Sí Se Puede/Podemos, ni Ciudadanos, que ahora se les ha sumado".

También ha agradecido la "enorme labor" de todos los concejales del Grupo Popular en estos cuatro años "en una situación compleja para la que nadie está entrenado" porque ha justificado que "nadie, después de 20 años de gobierno, sabe lo que tiene que hacer al día siguiente". En todo caso, se ha mostrado convencido de que los que repiten en la lista ganarán y volverán a gobernar.

Con respecto a los ediles que actualmente tienen dedicación exclusiva en su grupo, ha asegurado que Mercedes Cantalapiedra no ha ido en la lista del PP a las Cortes por "una decisión suya", aunque "lo habría hecho muy bien" como candidata, mientras que se ha mostrado seguro de que Jesús Enríquez y Mayte Martínez "tendrán oportunidad de volver a la actividad política en breve".