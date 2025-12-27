Martínez confirma que habrá recuperación de paradas del AVE en Sanabria (Zamora)

ZAMORA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha confirmado que habrá recuperación de paradas del AVE en la comarca zamorana de Sanabria y habrá novedades "en pocas semanas".

Asimismo, ha señalado que la decisión política por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible, que dirige el vallisoletano Óscar Puente, "ya está tomada".

Martínez ha realizado estas declaraciones en el marco de su visita de este sábado a Zamora, donde ha acudido a conocer parte de la programación navideña en la ciudad de la mano del primer teniente de alcalde del municipio, David Gago, y del secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez.

En ese contexto, Martínez se ha referido a la recuperación de esas conexiones matinales que Sanabria ha demandado desde que perdió las frecuencias con la reestructuración acometida en junio de este año.

"Ha habido un trabajo importantísimo por parte del PSOE de Zamora y de Castilla y León", ha defendido el responsable socialista, en referencia a la insistencia de los representantes locales y autonómicos ante Transportes para lograr la recuperación de las paradas.

"No lo hemos ignorado durante todo este tiempo", ha recalcado Martínez, que ha insistido en que hay "un compromiso" de Puente y del PSOE con este asunto: "Vamos a ver cómo, en estas próximas semanas, esta situación se va a revertir", ha confirmado el candidato de los socialistas a la Presidencia de la Junta.