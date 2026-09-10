Martínez da la enhorabuena a Mañueco tras la plaza de Quiñones en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha dado la enhorabuena este jueves al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras conocerse que el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha obtenido una plaza en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

"Olé por la separación de poderes", ha ironizado Carlos Martínez en su primer 'cara a cara' en una sesión de control con Alfonso Fernández Mañueco al que ha felicitado por la plaza conseguida por el consejero del PP y procurador por León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

"Ya tiene usted a un miembro de su Gobierno con plaza en la Audiencia Nacional", ha exclamado el dirigente socialista que ha felicitado también a Suárez-Quiñones: "Después de casi 15 años dedicado a responsabilidades políticas de la mano de su Gobierno --el del PP-- su carrera judicial sigue progresando, magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional".

Carlos Martínez también ha tirado de ironía para fecilitar a Javier Maroto tras haber sido designado hoy senador autonómico por Castilla y León por tercera vez y ha bromedado sobre que el vitoriano ha aprobado el test de arraigo "seguramente exigido por el Grupo Vox".