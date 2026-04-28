Martínez, "desesperado", critica que se deje que la "pelota caiga sola" tras las andaluzas para un Gobierno en CyL

1082399.1.260.149.20260428144720 El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Carlos Martínez, en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha reconocido sentir "cierta desesperación" por los plazos "perezosos" y "eternos" en los que hay que "dormir la pelota" para que "caiga sola" tras las elecciones andaluzas para que haya un Gobierno en la Comunidad.

Martínez, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes tras su constitución, se ha expresado así en referencia a la fecha límite del 7 de mayo para que el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, llame a consultas a los grupos para proponer a un candidato a la investidura, algo que aún no se ha producido.

El responsable socialista ha criticado que PP y Vox no "tengan prisa" y la Comunidad esté "en stand-by, en pausa" mientras no se ha trasladado "ningún tipo de voluntad" ante lo que "debiera" ser la fecha del 7 de mayo más que "esos ritmos pausados".

Martínez ha censurado lo que considera un "bloqueo" que no se produce por falta de acuerdo político sino "por intereses partidistas" dentro de las elecciones andaluzas en un "contexto nacional"

En esta línea, ha criticado la "dormidera" en la que Alfonso Fernández Mañueco sumerge a la Comunidad, "con esos plazos perezosos, esos plazos eternos, esos plazos en los que aquí otra vez vuelve a no moverse absolutamente nada".

"DESESPERACIÓN"

Por ello, ha reconocido "cierta desesperación" ante la diferencia que supone gobernar un Ayuntamiento como el de Soria, desde el que llega, al ritmo de un Ejecutivo autonómico que "debiera ser muy diferente".

"Pero aquí hemos vuelto a regresar a esos tiempos de Mañueco, a esos tiempos de la pereza y a esos tiempos en los que tenemos que dormir la pelota para que la pelota caiga sola en cuanto pasen las elecciones andaluzas", ha aseverado el líder autonómico del PSOE, quien ha apuntado que "estos pequeños entretenimientos" nos sirven para que las cosas de Castilla y León "tengan su foco", que está en donde se realiza la negociación entre ambas formaciones, que ha afirmado, es en Madrid.

Además, considera que se hace "con un agravante" de la "perversión del vocabulario, del lenguaje", en el que se confunde "estabilidad" con la "parálisis y con la inestabilidad" que ha añadido que ya se ve sin llegar a tener acuerdos sobre el "principio nefasto, el principio de nacionalidad que ahora mismo toda España tiene en boca".

A este respecto, ha asegurado que por "el empuje de Vox y la firma rápida del señor Feijóo por adquirir el poder por el poder" se ve que sin haber firmado un acuerdo en Castilla y León la formación de Abascal ya en los ayuntamientos generando "inestabilidad" y "confrontación", algo que cree que hacen "de cara a la galería" para intentar "vender todavía más caro el precio de su respaldo".

Martínez ha lamentado que esto genera más "inestabilidad" en un Ejecutivo que tendría que estar aprovechando una coyuntura que "no está siendo lo más positiva" y, con sus 15.000 millones de presupuesto, poder "empezar a hacer algo" como poner en marcha la ley de prevención de incendios.

SIN FECHAS PARA CONSULTAS

En la misma rueda de prensa, el portavoz de Vox, Carlos Pollán, ha explicado que en la reunión de la Junta de Portavoces se ha abordado del cronograma de actividades que tendrá el Parlamento autonómico en adelante y ha recordado que el primer "hito" era la constitución de todos los grupos y la celebración de la Mesa de las Cortes hoy.

Sin embargo, ha aclarado que el presidente de las Cortes tiene hasta el 7 de mayo para llamar a los portavoces a consultas pero no ha "especificado" cuándo será. "No queda muchos días, quedan estos dos días de esta semana y queda la semana que viene hasta el jueves", ha matizado Pollán, quien espera "noticias".

También la portavoz 'popular', Leticia García, se ha expresado en la misma línea y ha explicado que están a la espera de que se les convoque con el límite temporal establecido en el Reglamento de las Cortes.

"Cuando nos vaya llamando, iremos", ha agregado García, quien ha apuntado que no se ha establecido una fecha ni un calendario específico y ha insistido en que sólo se sabe el límite.