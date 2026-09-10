Martínez dice a Mañueco que un Gobierno no está para garantizar su supervivencia y éste aconseja asumir la derrota

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista y secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha reprochado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que la comunidad autónoma lleve años esperándolo para que ejerza como tal mientras que el 'popular' ha aconsejado al socialista que asuma su derrota en las urnas y que no se dedique a "reír las gracias" de "su jefe", con una referencia expresa al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Así se ha sustanciado el primer 'cara a cara' entre Martínez y Fernández Mañueco en una sesión de control en el Parlamento que, según ha lamentado el socialista, se ha producido nueve meses después de la última, en diciembre de 2025, ya que en enero se convocaron las elecciones del pasado 15 de marzo.

Martínez ha lamentado también los 269 días de "total y absoluta parálisis legislativa" y de falta de rendición de cuentas en una Comunidad Autónoma que, según ha recordado a Fernández Mañueco, ha seguido teniendo problemas, necesidades y urgencias que atender.

El nuevo portavoz del Grupo Socialista ha ironizado además sobre que Fernández Mañueco ha llegado a la primera sesión de control de la XII Legislatura "tras dos legislaturas fracasadas, dos rupturas de Gobierno --el primero con Ciudadanos y el segundo con Vox-- y tres presupuestos aprobados en los últimos ocho años", en lo que ha considerado ejemplos de "inestabilidad, parálisis, cálculos partidistas, adelantos electorales y socios que entran y socios que salen y socios que vuelven a entrar".

Carlos Martínez ha advertido a Fernández Mañueco de que ahora está "en su tercera y última oportunidad" y ha pedido al 'popular' que entienda que un Gobierno no está para garantizar la supervivencia política del presidente y sí para gobernar y para resolver los problemas de la gente, tras lo que ha preguntado al jefe del Ejecutivo "hasta dónde está dispuesto a llegar para seguir en el poder y cuándo va a ejercer de una vez por todas como presidente".

"Asuma su derrota, cuanto antes lo haga será mejor para todos, pero también para usted", ha respondido el presidente de la Junta al socialista al que ha asegurado que nunca pactará con los herederos de la banda terrorista ETA, ni aprobará una Ley de Amnistía a los golpistas ni romperá la caja común de todos los españoles "para comprar los apoyos de los separatistas". "¿Les suena quién hace todo esto para seguir precisamente en el poder?", ha preguntado Fernández Mañueco en tono retórico.

El presidente de la Junta ha asegurado que en su caso cumple lo que promete y ha reivindicado que lo hace "con gestión eficaz" y cumpliendo el pacto de Gobierno PP-Vox que se ha hecho "con total transparencia" y es además "muy positivo" para las personas de la Comunidad.

"No se preocupe si yo asumo o no asumo las derrotas electorales y preocupese un poquito menos del señor Sánchez", ha aconsejado por su parte Martínez a Fernández Mañueco al que ha aclarado que el presidente del Gobierno fue el que le "salvó" de los incendios este verano. "Usted se convirtió de la noche a la mañana en los incendios de Ávila, en el más sanchista de esta Comunidad, escondiéndose bajo su gestión y bajo sus faldas", ha zanjado el portavoz del Grupo Socialista.