Martínez exige a Mañueco que vaya a Europa a defender a CyL en la nueva PAC y le acusa de engañar a las Opas

VALLADOLID/BRUSELAS, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha reclamado este jueves al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que acuda ante las instituciones europeas a defender los intereses y las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos de la Comunidad ante la nueva PAC.

Martínez, que se ha reunido en Bruselas con el comisario de Agricultura de la UE, Christophe Hansen, y con la presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, la vallisoletana Iratxe García, "para llevar la voz del sector primario" de la Comunidad y reclamar que se mantengas las ayudas de la PAC.

Carlos Martínez considera que Fernández Mañueco "deberá aclarar si no ha venido por que considera que este foro carece de importancia" cuando, según ha aseverado el líder socialista, "se asienta sobre pilares esenciales para Castilla y León" a lo que ha añadido que el presidente de la Junta deberá aclara si "no tiene interés, tiempo ni ganas o sí, simplemente, no quiere contradecir al Partido Popular Europeo".

Asimismo, Martínez, que ha advertido de los efectos que los recortes del 22 por ciento planteado en la nueva PAC, ha insistido en pedir al presidente de la Junta que acuda a Bruselas y se ha preguntado si " ni un asunto tan delicado y sensible" para Castilla y León como es la Política Agraria Común no va a conseguir que "se levante del sofá y salga del despacho".

Para el también alcalde de Soria, "es insufrible" para Castilla y León que Mañueco siga "escondido" para evitar el contacto con la sociedad o los medios de comunicación. "Las consecuencias de su actitud para nuestra Comunidad pueden ser catastróficas a medio o largo plazo", ha subrayado Carlos Martínez, quien cree que Fernández Mañueco está engañando a las OPAs al asumir el recorte en las ayudas de la PAC "perpetrado por su partido en las instituciones europeas".