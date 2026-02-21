Martínez garantiza que si logra la confianza para gobernar "la ola de cambio va a ser absolutamente imparable"

1062116.1.260.149.20260221100037 Entrevista al candidato socialista a la Presidencia la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha garantizado que si la ciudadanía respalda su proyecto de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo demostrará que desde el Gobierno "se puede hacer política de una forma diferente" a la de los últimos 40 años del PP. "Esta ola de cambio va a ser absolutamente imparable", ha subrayado.

"Nos podrán echar a la mitad, pero nos tendrán que permitir entrar para poder demostrar todo esto", ha defendido el líder socialista en una entrevista a Europa Press en la que se ha mostrado consciente de que las mayorías "se han acabado". "La necesidad que nos está clamando la ciudadanía es que los dos grandes busquemos la banda ancha del consenso", ha reseñado.

Carlos Martínez ha manifestado su confianza en la gente de Castilla y León y ha garantizado que desde el PSOE habrá un "proceso de escucha" hasta el último minuto para afrontar una campaña electoral que arranca el próximo día 27 de febrero con el objetivo de hablar de "Castilla y León con mayúsculas". "Nosotros tenemos los deberes hechos, claro que tenemos proyecto político marcado y claro que tenemos las líneas sobre las que tenemos que trabajar", ha subrayado.

El candidato socialista ha asegurado que desde que asumió la responsabilidad de liderar el PSOE en la Comunidad ha sido consciente de la "responsabilidad y el esfuerzo" que conlleva, sobre todo con la intención de hacer compatible su labor en el partido con su vertiente institucional como alcalde de Soria.

Así, ha reiterado que su intención es compatibilizar ambos cargos hasta el "último minuto". "El día que tenga que coger el acta de procurador en las Cortes, que ojalá coincida con una mayoría que nos pueda permitir gobernar, pues ese día, lógicamente, cesaré en la Alcaldía", ha aclarado.

Carlos Martínez ha insistido en que tiene un proyecto para Castilla y León. "El PSOE ha venido para quedarse", ha relatado, lo que, como ha explicado, conlleva que él, como candidato a la Presidencia, se haya visto obligado a "abandonar su realidad" y su "situación de confort", que es la gestión de Soria para "dar el salto".

"No es un abandono a la política de la ciudad, sino que es reforzar las políticas que estamos haciendo para poderlas escalar a otros municipios, para poder escalar a otras provincias", ha explicado, al tiempo que ha confiado en poder lograr tres escaños por Soria para el PSOE --uno actualmente-- avalado por el respaldo que ha conseguido tras 19 años al frente del gobierno municipal.

Martínez ha garantizado que se presenta a la Presidencia "con los deberes hechos", es decir, con propuestas concretas y bien estructuradas, al tiempo que ha defendido la necesidad de plantear proyectos de Comunidad que garanticen la cobertura educativa y sanitaria, así como la creación de una oferta sólida de formación profesional de grado superior.

Según ha explicado, el objetivo de sus propuestas pasa por eliminar la arbitrariedad en la toma de decisiones y respaldar cada acción con un análisis económico riguroso.

Martínez ha insistido en que "no se puede negociar permanentemente desde la confrontación por la confrontación", y ha apostado por un enfoque dialogante que permita alcanzar acuerdos en beneficio de la ciudadanía. "Al gobernante le toca tomar decisiones lo más coordinadas y participadas posibles", ha añadido.

LO PRIMERO, EL PRESUPUESTO

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha afirmado que, si llega al Gobierno autonómico, lo primero que hará será presentar unas cuentas públicas que reflejen un proyecto político claro de "cambio, transformación y modernización de la comunidad". "Desde el minuto uno se verá el cambio si somos capaces de entrar a gobernar", ha asegurado, al tiempo que ha destacado que su intención es actuar con "decisión" y no "resignarse" ante una supuesta falta de mayoría parlamentaria.

El dirigente socialista ha subrayado que su prioridad será negociar y buscar consensos con los agentes económicos y sociales de la Comunidad para sacar adelante ese proyecto presupuestario. "Habrá que arriesgar, dialogar y seguir negociando, no quedarse tumbado en el sofá", ha afirmado.

Entre las primeras medidas, ha destacado la aprobación de una ley de lucha contra la despoblación, una nueva ordenación del territorio y una planificación de los servicios públicos en escala comarcal, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a una Comunidad de "dos o tres velocidades". Además, el PSOE prevé impulsar un plan de movilidad sostenible que permita aprovechar los 8.000 millones de euros del Fondo Social por el Clima europeo, "aún sin utilizar", para mejorar la conectividad y frenar el abandono rural.

Sobre este último aspecto, el socialista se ha mostrado convencido de que "siendo complejo el reto" en el ámbito rural la situación no tiene por qué ser "algo irreversible".

Asimismo, el candidato ha insistido en la necesidad de reforzar la red eléctrica con exigencias al Gobierno central para que "haya más enchufes para implantar empresas". "Somos la Abu Dhabi de las renovables y, por tanto, somos productoras, algún retorno tiene que tener en el territorio", ha aseverado.

Del mismo modo, Carlos Martínez ha asegurado además que pedirá al Gobierno central una financiación autonómica que reconozca el peso territorial y medioambiental de Castilla y León, al tiempo que ha insistido en su propuesta de profesionalizar un cuerpo autonómico de bomberos y brigadas forestales, similar a los modelos de otras comunidades.

Por último, ha defendido la "cuota cero" para los autónomos, especialmente en municipios rurales, para lo que sigue el ejemplo de Castilla-La Mancha y otras comunidades donde esta medida ha dado resultados "positivos" y ha criticado al actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por la "falta de credibilidad" al haber rechazado propuestas que, a su juicio, ayudarían a revertir la pérdida de autónomos en la Comunidad.

CAMPAÑA ELECTORAL

Carlos Martínez ha avanzado que presentará su programa electoral el próximo 26 de febrero, jornada previa al arranque de la campaña electoral, en la que ha mantenido que la presencia de líderes nacionales del PSOE siempre "suma".

Así, ha garantizado que en campaña contará con el respaldo de los líderes nacionales del partido y de los representantes del Gobierno de España, no obstante ha reconocido que la coincidencia con el 8 de marzo y el reciente accidente de Adamuz que afecta al área del ministro Óscar Puente han alterado parte de la planificación, aunque ha destacado que ya se ha podido "reconducir" la agenda y se ha cerrado la presencia del presidente del Gobierno en varios actos.

Martínez ha explicado que el equipo de campaña ha concretado "tres o cuatro actos con garantías" en los que, ha dicho, se prevé la participación del jefe del Ejecutivo, al que considera "un valor", al tiempo que ha confirmado que su idea es que la campaña se abra en Soria y se cierre en Valladolid con el presidente, aunque ha puntualizado que los equipos todavía ajustan las agendas para que esa opción sea posible.

Finalmente, ha afirmado que el lema de campaña del PSOE, que aún no ha desvelado, se ha centrado en la necesidad de "un cambio" en Castilla y León y ha subrayado que la elección del eslogan refleja esa convicción: "O más de lo mismo o un giro de 180 grados".