Martínez llevará a las Cortes un nuevo modelo de extinción público negociado con el sector antes del parón navideño

El líder socialista ha constituido una Mesa de Trabajo Permanente para tratar de cerrar estrategias con otros sectores afectados con el fin realizar "lo que no hace el Ejecutivo" de Fernández Mañueco VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSCyL, el soriano Carlos Martínez, se ha comprometido a elevar a las Cortes antes del parón navideño el documento de un nuevo modelo de prevención y extinción de incendios en la Comunidad, de carácter público, que espera consensuar con todos los sectores implicados y que confía en poderlo sacar adelante con el apoyo de los distintos grupos políticos con representación parlamentaria, en un intento por tomar la iniciativa y realizar "el trabajo que no hace el Ejecutivo del señor Mañueco", a quien ha vuelto a acusar de actitud "negligente" y ha reprochado por eludir cualquier responsabilidad y "esconderse" tras el consejero del ramo y el Gobierno Central.

Así lo ha anunciado el líder regional socialista tras la reunión mantenida este jueves en la sede del PSCyL, en Valladolid, con representantes de los agentes medioambientales y una vez constituida la que ha denominado Mesa de Trabajo Permanente en cuyo seno se ha propuesto consensuar con el sector un servicio de prevención y extinción autonómico, "incluidos trabajos silvícolas y pasando por los agentes medioambientales, el reconocimiento de un cuerpo de bomberos forestal, profesional y público que implique una gestión forestal integral".

Martínez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha citado a los trabajadores forestales a una nueva reunión el próximo día 2 de septiembre que, como así ha añadido, se desarrollará de forma telemática para facilitar su trabajo con el propósito de ir pergeñando ese documento que pretende elevar a las Cortes antes del parón navideño, y ello a través del Grupo Socialista para así buscar el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias.

"Se trata de consensuarlo de la mano de los profesionales para llevarlo a las Cortes para no esperar a las elecciones de marzo sino a través de la actividad parlamentaria que todavía queda de vida en la presente legislatura", ha manifestado el político socialista, y ello tomando la iniciativa ante un Ejecutivo que "se ha dedicado a jugar a la ruleta rusa y ha dado la espalda a Castilla y León" y cada una de las localidades que se han visto gravemente afectadas este verano por los incendios. Se trata así de defender un territorio, un modelo de Comunidad que Mañueco no tiene".

SECTORIALIZACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO

El secretario de los socialistas de Castilla y León propone también llevar a esa mesa de trabajo a otros sectores, tales como la hostelería, el turístico, las organizaciones agrarias, los ayuntamientos....con los que también tratará de cerrar otras estrategias, al igual que en el caso del sector forestal partiendo del "consenso", para luego llevarlas a las Cortes al objeto de convertirlas en acuerdos "políticos".

Durante su comparecencia ante los medios, Carlos Martínez ha denunciado públicamente que la actual situación de una Castilla y León devastada por el fuego ya se veía venir desde hace mucho tiempo por la "falta de responsabilidad política del Ejecutivo regional y de su máximo líder, Alfonso Fernández Mañueco, que ahora va a rastras" a las Cortes para dar explicaciones de lo ocurrido y a quien ha pedido que nada más tomar mañana la palabra "pida disculpas a todos los afectados y haga propósito de enmienda", deseo que, como así ha apostillado, chocará con la realidad de un presidente que sigue "eludiendo cualquier responsabilidad y se encuentra escondido tras el consejero de Medio Ambiente y el Gobierno central".

Para Martínez, además de la "desorganización y la falta de previsión y planificación de la Junta, que es el denominador común trasladado por el sector", el mayor de los errores estriba en la negativa de la Administración regional a reconocer la "falta de medios humanos y materiales, alqo que se viene denunciando desde hace muchos años".

Por ello, el socialista urge primer seguir luchando contra el fuego, sobre todo en la zona Oeste, la más afectada, pero entiende que también ha llegado el momento de abrir otro capítulo, el de la depuración de responsabilidades, y el relativo a la adopción de medidas de índole económica, social y medioambiental para paliar todos los daños ocasionados por el fuego que "han arrancado a los afectados, de forma abrupta, cualquier esperanza".

"DESTROZADOS, CANSADOS Y ROTOS"

En la misma línea se han manifestado Sara Mateos, agente medioambiental de Csif; Esaú Escolar, del Sindicato Profesional de Agentes Forestales, y José Ramón Jiménez, de CCOO, quienes han pedido la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

"Estamos destrozados, cansados y roto", ha declarado Sara Mateos, quien ha calificado como un "auténtico drama, una vergüenza" lo ocurrido en Castilla y León durante las últimas semanas y ha acusado a la Junta de "abandonar a su suerte a trabajadores que se están jugando la vida. Ya no hay excusas y hay que asumir la incompetencia directa del señor Quiñones y de su lacayo, José Ángel Arranz", a los que responsabiliza del desmantelamiento progresivo del operativo de extinción que ahora están pagando por su "arrogancia, deprecio y desidia".

Esaú Escolar, por su parte, ha aprovechado también para pedir la concienciación de toda la sociedad tras denunciar que parte de los incendios se han producido por actuaciones negligentes y actividades al aire libre incompatibles con la actual situación de riesgo máximo que han provocado fuegos nunca antes visto debido a un "cambio climático que ha venido para quedarse".

También José Ramón Jiménez, otro de los participantes en el encuentro con el líder socialista, ha tomado la palabra para insistir en la dimisión de los dos responsables de medio ambiente aludidos por no haber defendido, a su juicio, a un operativo integrado por un total de 4.700 efectivos, "abandonados, un operativo decimonónico que colapsó el primer día", de ahí, ha justificado, que los agentes se negaran a estrechar la mano al presidente de la Junta durante la vista que éste realizó este miércoles a la Comarca de Sanabria en compañía del Rey Felipe y la Reina Letizia.