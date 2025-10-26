Martínez pide la confianza de los ciudadanos para salir de los "40 años de gris" del PP en la Comunidad

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto celebrado en León. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha pedido hoy la confianza de los ciudadanos en los próximos comicios autonómicos de 2026 para salir de los "40 años de gris" que sufre la Comunidad con los gobiernos del PP.

Así lo ha señalado Martínez durante el acto público celebrado en León con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, donde ha reivindicado su trabajo recorriendo la Comunidad en los últimos meses como secretario general y donde ha podido comprobar el "alma" de Castilla y León.

También ha resaltado la labor del Gobierno de España y se ha mostrado orgulloso de su labor, aquí y fuera de las fronteras bajo las siglas de un partido, ha dicho, que "empatiza" y que "tiene alma". Bajo esa premisa y sobre esas políticas del Gobierno de España se ha preguntado por qué "el sueño de un alcalde" no puede ser "escalar de lo municipal a lo nacional" para romper ese cortocircuito de 38 años de gobierno de la derecha en Castilla y León.

Por este motivo, ha vuelto a pedir unidad de las nueve provincias para su proyecto socialista para crear una iniciativa a largo plazo, que pise el territorio y que logre gobernar a partir del mes de marzo, frente a una Junta de Castilla y León, con Fernández Mañueco al frente, caracterizado por "la desidia y la incapacidad".

"Quiero ser un digno sucesor", ha explicado, de algunos representantes socialistas presentes, en referencia al que fuera presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986, Demetrio Madrid, el único representante socialista que ha habido al frente de la Administración autonómica, a quien los asistentes ofrecieron un gran aplauso.

Martínez ha abogado por las políticas enfocadas al cuidado de los más vulnerables, las personas mayores, los jóvenes, del medio ambiente y la mujer, ya que el feminismo es "la única vía" de oportunidades. También ha fijado como un objetivo del PSOE de Castilla y León luchar contra el genocidio en Gaza que Palestina sea libre.

MIRAS "A LARGO PLAZO"

Su proyecto tiene miras "a largo plazo" y se basa en el trabajo desde el territorio, "pisando el suelo" en torno a tres ejes: las personas, el planeta y la democracia.

En cuanto a las personas, se basa en la defensa de los más vulnerables, mientras que la defensa medioambiental responde a la necesidad de hacer frente al "negacionismo" y legar "un planeta mejor". Todo ello garantizando los principios de la democracia.

Al acto, que ha contado con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también han asistido la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz y el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López.

1.700 ASISTENTES

Igualmente, además de los más de 1.700 asistentes, han estado presentes la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; la ministra de Igualdad, Ana Redondo y la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara y vicepresidenta primera del Psrtido Socialista Europeo, Iratxe García.

Además de Sánchez y Carlos Martínez han intervenido en el acto público el secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón y la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio.

Entre los asistentes se encontraban, además de simpatizantes leoneses, numerosos procuradores, regidores y representantes socialistas nacionales, autonómicos, provinciales y locales.