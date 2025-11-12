Martínez se pregunta por las cuentas que cargos de la Junta de la 'Trama eólica tenían "para recibir mordidas"

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, se ha preguntado por las cuentas que "altos cargos de la Junta en la Trama Eólica" tenían en paraísos fiscales "para recibir mordidas a cambio de concesiones", y se ha preguntado también qué hacían con ese dinero.

Así se ha pronuciado Martínez a través de un mensaje que ha publicado en su cuenta de la red social 'X' donde ha escrito: "Altos cargos de la Junta en la #Tramaeólica, tenían cuentas en paraísos fiscales para recibir mordidas a cambio de concesiones en #CastillayLeón".

Asimismo, Carlos Martínez se ha preguntado que hacían con ese dinero, "¿Quizás financiar las campañas del PP? Porque mejorar la sanidad de Castilla y León desde luego que no", concluye el líder del PSOE en la Comunidad.

Carlos Martínez ha compartido junto a su mensaje un tuit del PSOE de Castilla y León publicado este lunes, 11 de noviembre, que dice: "3 millones en Mónaco para lograr la concesión de un parque eólico en Salamanca?? Se estrecha el cerco sobre la mafia que operaba en la Junta #Tramaeólica".

"Un promotor se reúne con Villanueva y Delgado. Quiere invertir 66 millones de euros en Salamanca. Les reciben con una sonrisa irónica. Más tarde le llaman de la Junta. ¡¡Usted si quiere conectar la planta tiene que pagar 3 millones!!", continúa el mensaje del PSOE Castilla y León, que concluye: "Villanueva, Delgado y Rodríguez Recio eran una banda", dice el empresario ante el juez".