Martínez (PSOE) lamenta que "94 euros de cada 100 que envía la UE se pierden por la holgazanería del gobierno Mañueco"

SEGOVIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia del Gobierno regional, Carlos Martínez, ha lamentado que "94 euros de cada 100 que traslada la Unión Europea se están perdiendo por la holgazanería, esa parálisis, esa desidia en la que permanentemente ha sumergido el Gobierno del señor Fernández Mañueco a la comunidad autónoma".

Martínez ha hecho estas declaraciones en una visita a Segovia donde, junto al portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha presentado la jornada 'El Senado en tu Territorio. El impacto socioeconómico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Castilla y León', donde se han repasado los logros económicos alcanzados gracias a los fondos europeos recibidos por España, fundamentalmente tras la crisis del Covid-19.

Para Martínez, que además de su cargo orgánico en el partido es alcalde de Soria, "los fondos europeos están permitiendo a muchos gobiernos locales, a muchos ayuntamientos, a muchas alcaldesas y muchos alcaldes de la Comunidad autónoma poner en marcha y acelerar de una forma vertiginosa el proyecto de transformación y modernización que están llevando a cabo en cada una de nuestras ciudades".

Sin embargo, el secretario general socialista califica de "absolutamente demoledor" que la oportunidad de transformación de la región no se esté aprovechando "en las competencias estrictas de la Comunidad autónoma: en sanidad, en educación, en promoción social, en desarrollo económico y empleo".

Martínez ha subrayado "un dato actualizado hace escasos minutos en la página web de la Unión Europea, que refleja prácticamente al día cuál es el porcentaje de inversión de los fondos europeos en cada comunidad y cuánto de ello se ha ejecutado en este período que va a finalizar este próximo año 2026". El dato que ha ofrecido Carlos Martínez es que en Castilla y León "el 6,4 por ciento de los fondos Feder, el 6,4 por ciento del Fondo Social Europeo, es la realidad de ejecución presupuestaria a día de hoy, a día de 10 de noviembre".

De forma coloquial, el político socialista lo ha expresado al asegurar que "94 euros de cada 100 que traslada la Unión Europea a Castilla y León se están perdiendo por la holgazanería, por esa parálisis, por ese bloqueo, por esa desgana, por esa desidia en la que permanentemente ha sumergido el Gobierno del señor Fernández Mañueco a la Comunidad autónoma".

Martínez pide a los ciudadanos de la Comunidad que despierten porque "es hora ya de poner encima de la mesa y frente al espejo esa inacción, ese inmovilismo que pretenden vender como una estabilidad malentendida y que, lamentablemente, está abocando a Castilla y León a donde la está abocando".

Carlos Martínez ha recordado "la mano tendida del Partido Socialista, con la apuesta encima de la mesa para aprobar sus propios presupuestos", pero por parte del equipo del Gobierno regional y el Partido Popular en Castilla y León sólo se ha recibido "inacción, silencio, inmovilismo y negativa".

Respecto a la jornada que ha presentado con Juan Espadas y con el secretario provincial de PSOE de Segovia, José Luis Aceves, el candidato a la presidencia de Castilla y león por el PSOE ha explicado que es una "jornada de escucha activa, de poner encima de la mesa las propuestas que se están recogiendo, para desarrollar el proyecto territorializado que genera oportunidades en este territorio".

No obstante, para tener éxito ha advertido de que se necesita "una propuesta de financiación con un proyecto de presupuestos", pero en su opinión y la de su partido, "ni el proyecto de presupuestos que ha presentado el Partido Popular en Europa, ni el proyecto de presupuestos que ha presentado el Partido Popular para Castilla y León en las Cortes regionales sirven para dar una solución a los grandísimos problemas que tiene la región y que hay que abordar".

Carlos Martínez ha finalizado resaltando cómo en el periodo actual, previo a la campaña electoral, Fernández Mañueco "por fin se levanta de ese sofá permanente y compromete absolutamente todo en campaña, para luego no hacer absolutamente nada". El candidato socialista a la Presidencia regional cree que es momento, tras 38 años de "anomalía democrática", terminar con "la propaganda de compromisos y promesas huecas y vacías que no se ejecutan nunca y que se van repitiendo legislatura tras legislatura".