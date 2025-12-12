Martínez (PSOE) rechaza generar tensiones dentro del partido y defiende un proyecto fuerte para ser alternativa en CyL

SORIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha rechazado "generar tensiones o distorsiones" dentro del partido y ha aseverado que el PSOECyL "tiene un objetivo claro que es ser alternativa de Gobierno a los 40 años de gobierno de la derecha".

Así se ha pronunciado Martínez al ser preguntado por el hecho de que la vicesecretaria general del PSOE en la Comunidad, Nuria Rubio, haya sido la menos votada en la Agrupación Local de León para formar partes de las listas a las Cortes.

"Todo es susceptible de tener una interpretación", ha afirmado Carlos Martínez, quien ha recordado que el PSOE de Castilla y León "tiene un objetivo claro que es ser una alternativa de gobierno" a lo que ha añadido que los socialistas tienen un "procedimiento interno democrático" en el que la militancia "tiene la oportunidad de poder optar a presentarse para asumir un cargo de responsabilidad y obtener el respaldo de sus bases".

No obstante, el líder del PSOE ha explicado que "en ocasiones se genera una tensión importante en cuanto a las responsabilidades orgánicas" y así ha puesto el ejemplo de León, una agrupación de 900 militantes y a cuya la asamblea de ayer "apenas acudiera un poco más de 40".

"y eso no es significativo de que León no esté activo en la resolución de los problemas, sino que la calma orgánica dentro del partido hace que las cosas se den tanto por hecho que la participación es más escasa", ha aseverado Carlos Martínez.

Por ello, "lejos de generar tensiones o discrepancias", Carlos Martínez ha insistido que lo que "afianza" al PSOE es que tiene "un equipo fuerte, un proyecto fuerte".