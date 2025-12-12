Martínez (PSOE) siente "asco" ante el acoso, ve la "catarsis" como punto de inflexión para avanzar y no admite lecciones

SORIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha asegurado tener una sensación de "hartazgo y asco" ante los casos de acoso que han surgido en el seno del partido, al tiempo que ha defendido que los momentos de "catarsis" son puntos de "inflexión" para avanzar y ha advertido al resto de partidos: "Lecciones las justas".

Carlos Martínez se ha referido a este asunto tras conocerse la dimisión del secretario de Estudios y Programas del PSOE Javier Izquierdo en plena crisis por las denuncias de acoso en el partido, una situación, como ha señalado, "muy difícil" para los socialistas y que invita a una "reflexión conjunta" en torno al machismo, algo que "desgraciadamente está absolutamente enraizado en la sociedad".

"Ese enraizamiento es tan profundo desgraciadamente nos está afectando a las organizaciones, a las instituciones y a la propia sociedad", ha defendido, un punto en el que ha abogado por avanzar en la búsqueda de herramientas suficientes que permitan abordar un cambio estructural desde el punto de vista social.

Tras esta primera reflexión, el líder socialista en la Comunidad se ha centrado en la situación del partido, al que ha situado en una "catarsis". "Catarsis tan dolorosas como las que estamos sufriendo ahora mismo, son puntos de inflexión que nos hacen avanzar, son puntos de inflexión que nos hacen reforzar los mecanismos y esas herramientas que desde la prevención hasta la habilitación de canales o herramientas que de alguna forma garanticen que ante una denuncia pueda haber una resolución inmediata y una indemnización inmediata a las víctimas", ha subrayado.

De este modo, el secretario autonómico del PSOE ha insistido en la necesidad de insistir en la "prevención" y en "resarcir" a las víctimas, un punto en el que ha defendido la necesidad de hacer una "reflexión" en el seno del partido. "Como partido tenemos que hacer nuestros deberes, con toda contundencia y con tolerancia cero", ha defendido.

Carlos Martínez ha defendido así que uno de los pilares del PSOE debe ser el feminismo, por lo que ha trasladado su "la sensación de hartazgo" y "de asco". "Ante la sensación del hartazgo tenemos que reaccionar precisamente reafirmándonos en la necesidad de atender a ese 50 por ciento de la población que hoy por hoy todavía está sufriendo".

Con este argumento, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha manifestado con "rotundidad y contundencia" que no admite lecciones. "Ahora se derivan interpretaciones por parte de grupos de la extrema derecha como que pudiera esto justificar sus posicionamientos de negacionismo contra la violencia machista o incluso alguien que pueda utilizar todo esto como ariete para sacar un rédito electoral", ha afeado, tras lo que ha considerado que el PSOE en la Comunidad ha dado un "clarísimo ejemplo" de que la "tolerancia es cero".

"Las lecciones de quienes intentan aprovechar todo esto en un rédito electoral no son válidas, esto ya está sucediendo en el PSOE porque tenemos canales para habilitarlo, no sé si hoy todos los partidos democráticos de este país, incluido el PP de Castilla y León, están en condiciones de dar ni tan siquiera lecciones ni querer entrar en este juego", ha defendido, tras lo que ha explicado que estas situaciones "desgraciadamente" se dan en tota la sociedad. "El PP de Castilla y León también tiene mucho que callar", ha zanjado.

Finalmente, Carlos Martínez ha insistido en que como partido el PSOE tiene que "afrontar los problemas", algo que, como ha defendido, se debe hacer también a nivel de las instituciones, un punto en el que ha afeado al gobierno de la Junta de Castilla y León que su "única aspiración sea gobernar con la extrema derecha, un partido negacionista con la violencia machista".

DEFENSA A REBECA TORRÓ

El líder socialista en la Comunidad ha aprovechado sus declaraciones para defender la labor realizada por la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. "Yo conozco personalmente a Rebeca, es una de las que lucha por la igualdad de las mujeres desde el minuto cero y estoy convencido de que no es capaz de ocultar ni tapar absolutamente nada que tenga que estar vinculado con todo esto", ha concluido.