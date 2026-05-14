Martínez respalda las reivindicaciones de Salamanca pero alerta de "manipulación política" ante las próximas elecciones

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha respaldado las reivindicaciones sociales de Salamanca que llevaron a la calle a varios miles de personas el pasado fin de semana para que las administraciones mejoren las conexiones ferroviarias de la provincia, si bien ha alertado del "tufillo de manipulación política con interés partidista" que se aprovecha ante la proximidad de unas elecciones municipales y generales.

El líder socialista se ha desplazado hasta Salamanca para mantener un encuentro con colectivos sociales, sindicales y empresariales para "escuchar, dar la cara y llevar el compromiso" del PSOE para fijar una línea de trabajo que pasa por una "escucha activa" y "trabajo" para "corregir" frecuencias y horarios.

En este sentido, el dirigente socialista ha subrayado que gobiernos de distinto signo político han trabajado durante años para que las infraestructuras ferroviarias de la provincia sean "dignas", pero ha reconocido la necesidad de un cambio para que sean "satisfactorias" para todos los usuarios y el consiguiente desarrollo económico y social de la provincia.

En este sentido, Martínez ha señalado que "clama al cielo" cómo el presidente en funciones de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, "no ha movido un dedo desde hace dos meses" y "se levante del sofá para acudir a la única manifestación en la que podía poner el foco sobre el Gobierno de España".

De hecho, el dirigente socialista ha criticado que Mañueco "siga sin asumir ningún tipo de responsabilidad" sobre sus competencias en el transporte por carretera para que existan buenas conexiones entre comarcas y entre provincias.