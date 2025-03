Martínez ve a PP y Vox como una "eterna Pimpinela" y avisa de que "volverán a estar en la misma cama"

VALLADOLID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partidos Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, ve la relación entre PP y Vox como una "eterna Pimpinela", en referencia al dúo musical, por sus discusiones, si bien ha advertido de que son "socios aliados", por lo que no le "cabe la menor duda" de que "volverán a reencontrarse" cuando "se hagan falta mutuamente".

"No me valen esas discusiones de Pimpinela entre dos socios aliados que en el fondo no están tan alejados", ha señalado Martínez en declaraciones recogidas por Europa Press en la clausura del Congreso de las Juventudes Socialistas de Castilla y León al ser cuestionado por las diferencias entre PP y Vox en el marco del

acto institucional por el 42 aniversario del Estatuto de Autonomía, cuando los 'populares' acusaron al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, de dar un discurso "claramente partidista".

En este sentido, el líder socialista ha recordado que "si a Vox se le permite utilizar la tribuna de las Cortes como altavoz, precisamente el Día del Estatuto (...), es porque hay un único responsable, el PP de Castilla y León y fundamentalmente su presidente", Alfonso Fernández Mañueco, en referencia a que este partido permitió que Pollán presidiera las Cortes en el marco del pacto de Gobierno que alcanzó con Vox en 2022 para gobernar la Comunidad, un acuerdo que se rompió junto al Gobierno de coalición en 2024.

"Más allá de las palabras están los hechos, el PP de Castilla y León abrió la entrada de la ultraderecha a las instituciones", ha incidido, para advertir de que, a nivel europeo, cuando la extrema derecha entra en las instituciones, causa un "deterioro de las mismas, genera desconfianza entre la ciudadanía" y provoca un "deterioro de la propia democracia".

En este contexto, Martínez ha acusado a Vox de crear una "perversión del sistema", en la que hacen de "auténticos caballos de troyas" para "desmontar" las instituciones "desde dentro", una situación de la que, a su juicio, hay un "único responsable, Mañueco".

Por ello, respecto a las discusiones entre PP y Vox ha dicho que "no sirven de absolutamente nada" y ha reclamado "hechos y contundencia". En este sentido, ha apelado al presidente de la Junta a que "si realmente quiere hablar del futuro de Castilla y León", se "siente a hablar de los presupuestos para este año".

Así, le ha demandado al PP que "deje de convertirse en oposición al Gobierno de España", así como "en oposición a Vox en el ámbito interno" y le ha pedido que comience "a trabajar y a gestionar esos 15.000 millones de euros de presupuesto".

En este sentido, ha advertido de que esos millones "tendrían que estar sirviendo de cortafuegos a la crisis y al contexto geopolítico internacional". En este ámbito, y cuestionado también por el presupuesto en materia de Defensa, Martínez ha afirmado que considera que se debe de incrementar la cantidad que se destina a ello.

Sin embargo, ha supeditado incrementar el presupuesto en defensa a preservar el presupuesto en cohesión y de desarrollo, que para Castilla y León es "fundamental", pero se trata de una cuestión de la que "no se escucha" hablar a Fernández Mañueco, ha lamentado.

Martínez ha subrayado que el presidente de la Junta lo que tendría que es hacer en Europa "es poner cortafuegos a la extrema derecha y reivindicar la política de cohesión como una política fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades".

No obstante, ha avisado de que "eso no lo va a hacer con Vox, ni con una discusión con el presidente de las Cortes", si no entendiéndose con el PSOE a través de "grandes líneas argumentales en defensa de los intereses generales de esta tierra".

"De esto no habla", ha afeado Martínez a Fernández Mañueco. "Nos hacemos los ofendiditos el Día del Estatuto, pero la realidad pasado mañana volverán a estar en la misma cama", ha añadido, para concluir, sobre la relación entre PP y Vox.